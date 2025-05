Raphinha acerta renovação de contrato e permanece no Barcelona até o fim da temporada 2028

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato do atacante brasileiro Raphinha até o final da temporada 2028. A assinatura do novo vínculo foi sacramentada nesta tarde, na sede do clube, diante de Joan Laporta, presidente da agremiação, e o diretor esportivo Deco.

Em seu site oficial, o clube catalão estampou a foto de Raphinha com o braço estendido em mais uma de suas comemorações para festejar a permanência do atleta.

Desde que chegou ao Barça, em julho de 2022, este é o seu período de maior destaque. Titular absoluto com o técnico Hansi Flick, ele atingiu seu melhor aproveitamento como goleador.

De acordo com o site oficial, nas 56 vezes em que entrou em campo nesta temporada, ele anotou 34 gols e deu 25 assistências para os companheiros. Além disso, foi o jogador mais utilizado pelo técnico alemão.

Na esteira da boa fase de Raphinha, o clube catalão empilhou troféus em sua estante neste recorte. Apesar da queda nas semifinais da Champions League, quando foi eliminado pela Inter de Milão, o conjunto liderado por Hansi Flick faturou o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Espanha e a Copa do Rei.