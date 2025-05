Raphael Veiga vira desfalque no Palmeiras por lombalgia

Raphael Veiga virou problema para o Departamento Médico do Palmeiras. Diagnosticado com lombalgia, o meio-campista virou desfalque para o jogo contra o Ceará, nesta quinta-feira, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Além dele, são baixas para Abel Ferreira para a partida o meia Allan, preservado, e o atacante Bruno Rodrigues, em transição física. Por outro lado, Paulinho, Vitor Roque e Micael voltaram a ficar à disposição do treinador.

Raphael Veiga havia volta a ser opção para Abel Ferreira há pouco tempo. O camisa 23 sofreu uma luxação no ombro esquerdo, no dia 9 de abril, em jogo contra o Cerro Porteño. Recuperado, voltou a ser relacionado no dia 4 de maio, contra o Vasco, mas ficou apenas no banco de reservas.

Desde o retorno, Veiga não foi utilizado como titular. Foi acionado do banco de reservas nas três últimas vitórias contra Cerro Porteño, São Paulo e Bolívar. No duelo contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, no domingo, não foi utilizado.

Nesta temporada, Raphael Veiga disputou 20 jogos, marcou dois gols e deu seis assistências.