PVC: Yuri resolve mais que Memphis no Corinthians em 2025, só não tem bônus

Yuri Alberto é o jogador mais decisivo do Corinthians nesta temporada, afirmou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Ele é o cara que mais está resolvendo o jogo no Corinthians.

O Yuri Alberto resolve mais jogo no Corinthians esse ano do que o Memphis. A diferença é que o Yuri não ganha bônus por gol.

Paulo Vinícius Coelho

Após decidir o clássico contra o Santos no fim de semana pelo Brasileirão, Yuri voltou a marcar o gol da vitória do Corinthians contra o Novorizontino, na Neo Química Arena, que garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

Em 2025, Yuri já fez 13 gols em 28 partidas — quase uma bola na rede a cada dois jogos. Só Vegetti, do Vasco, e Cano, do Fluminense, marcaram mais que ele na temporada.

Apesar da boa fase, o atacante não está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a próxima convocação da seleção brasileira.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra