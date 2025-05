Presidente Lula revela intenção de fundar Universidade do Esporte

Presidente do Brasil, Lula afirmou em evento no CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) o desejo de fundar uma Universidade do Esporte.

O governante revelou a intenção, junto ao Ministro do Esporte, André Fufuca, de criar uma instituição para formação de atletas. A ideia inicial previa apenas a inclusão do futebol, mas as autoridades optaram pelo aumento e variação das modalidades, para que "sirva de exemplo para o mundo".

Estamos pensando na proposta de criar uma Universidade do Esporte, para que a gente possa praticar todo e qualquer tipo de coisa com profissionais, com especialistas de excelência. O projeto original era criar uma faculdade de futebol, e eu acho que só a faculdade de futebol é pouco, diante da lição que vocês (atletas paralímpicos) estão dando ao Brasil. Vamos fazer uma conversa entre o Ministro da Educação, Ministro do Esporte e vamos decidir. Eu sou favorável da gente fazer uma universidade para servir de exemplo para o mundo. Lula, em evento no CPB

A proposta foi revelada durante evento em que Lula anunciou a ampliação do patrocínio entre Caixa e CPB. O vínculo será válido por mais quatro anos, até o próximo ciclo olímpico, com investimento de R$ 160 milhões (R$ 40 milhões anuais).

A patrocinadora ainda disponibilizará R$ 250 milhões por força legal diretamente aos cofres do CPB, revelou o presidente da Caixa, Carlos Vieira.

"Eu estou orgulhoso de ver o resultado. Se tinha uma coisa que faltava eu ver, foi ver esse centro do jeito que ele está hoje", disse Lula, sobre nível atingido pelo centro do Comitê Paralímpico Brasileiro, após mais de duas décadas de patrocínio.