Presidente do Grêmio se reúne com Comissão de Arbitragem após marcação polêmica na Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, o presidente do Grêmio Alberto Guerra e o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari se reuniram com a Comissão de Arbitragem da CBF, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, para discutir decisões de arbitragem que teriam prejudicado o clube gaúcho nesta temporada.

Na reunião, que durou cerca de 2 horas e 30 minutos, o Grêmio apresentou uma visão dos erros cometidos pela arbitragem. Segundo o clube, nos últimos 40 dias, houve oito lances assinalados de forma equivocada, que influenciaram diretamente nos resultados dos jogos da equipe.

Os dirigentes gremistas também fizeram sugestões para melhorar a arbitragem, com implementação de novas tecnologias. O clube entende que precisa haver uma padronização dos critérios utilizados pelos árbitros.

Polêmica na Copa do Brasil

A polêmica mais recente envolvendo o Grêmio e a arbitragem aconteceu na eliminação da equipe na Copa do Brasil, contra o CSA, na última terça-feira.

O lance capital aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo. Wagner Leonardo desviou cruzamento de Lucas Esteves e Aravena finalizou. O goleiro Gabriel Félix defendeu e, na bola rebatida, Aravena novamente chutou e desta vez fez o gol. O árbitro viu uma falta no momento da disputa de bola no cruzamento e anulou o lance.

A próxima partida do Imortal Tricolor será neste domingo, recebendo o Bahia na Arena do Grêmio. A partida está marcada para às 11h (de Brasília), válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.