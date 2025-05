Presidente da FPF cita "ótima relação" com Leila e diz que irá reverter interdição da Arena Barueri

O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, se pronunciou sobre as acusações de retaliação ao Palmeiras feitas por Leila Pereira, mandatária do Verdão, após interdição da Arena Barueri. Leila considerou a decisão uma represália ao clube alviverde pelo não apoio à candidatura de Reinaldo à presidência da CBF.

Na última semana, a mandatária apoiou publicamente o candidato Samir Xaud, alegando que ele defende as pautas de interesse do Palmeiras. Reinado disse respeitar a posição de Leila e revelou que recebeu um novo ofício da concessionária sobre a liberação parcial do público e, assim, irá liberar o estádio nesta sexta-feira.

"Sempre tivemos uma ótima relação com a presidente Leila e com o Palmeiras. E respeito sua posição política na eleição da CBF. Em relação à interdição da Arena Barueri, recebemos hoje novo ofício da concessionária, informando sobre a liberação parcial para o público, e amanhã no primeiro horário o estádio será autorizado novamente", disse Reinaldo.

A Arena Barueri está sob concessão da Crefipar, uma das empresas presididas por Leila Pereira.

A proibição em vigor é válida apenas para jogos organizados pela FPF. O sub-20 do Palmeiras vinha mandando jogos na Academia de Futebol 2, enquanto o sub-20 feminino e o feminino principal estavam disputando o Estadual na Arena. Conforme a FPF, o Verdão havia enviado um ofício à entidade avisando que a Arena Barueri passa por obras e que o estádio está impossibilitado de receber jogos com público, ao menos até o final de junho.

Contudo, o Regulamento Geral de Competições da FPF (Art. 8º) não permite a realização de partidas sem a presença de público. A CBF, por sua vez, não tem essa restrição e, por isso, outros dois jogos do sub-20, pelo Brasileiro, e do feminino, foram disputados no local com portões fechados, como divulgado previamente pelo Palmeiras.

Reinaldo Carneiro Bastos teve o respaldo de cerca de 30 clubes para candidatar-se à presidência da CBF. Contudo, apesar disso, o o dirigente paulista não conseguiu alcançar o número necessário de federações para formalizar sua chapa, contando com o apoio de apenas duas delas.

Samir Xaud, por sua vez, apresentou o apoio formal de 25 federações estaduais ? com exceção apenas de São Paulo e Mato Grosso ? e de 10 clubes, atendendo aos requisitos mínimos do regulamento eleitoral, que exige o apoio de pelo menos oito federações e cinco clubes.

Com isso, Xaud deve ser eleito presidente da CBF em eleição marcada para acontecer no próximo domingo, na sede da entidade.