Por que Son estava sem medalha em cerimônia de título do Tottenham

Uma cena chamou a atenção durante a premiação da Liga Europa. Três jogadores do Tottenham, incluindo o sul-coreano Son Heung-min, ficaram sem medalhas na cerimônia de campo. Os Spurs conquistaram o título após vencerem o Manchester United por 1 a 0, ontem, no estádio San Mamés.

O que aconteceu

Além de Son, Cristian Romero e Rodrigo Bentancur também não receberam as medalhas em campo. Isso aconteceu devido a um erro de cálculo na contagem de jogadores durante a cerimônia de premiação. Os três comemoraram com o troféu, mas sem as medalhas no peito.

A Uefa explicou que havia mais jogadores presentes no palco do que o esperado, incluindo atletas lesionados. Mesmos descartados para o jogo da decisão, Lucas Bergvall, James Maddison e Timo Werner, por exemplo, entraram na fila para receber a medalha de ouro.

As medalhas que faltavam foram entregues posteriormente no vestiário, junto com um pedido de desculpas da Uefa. A entidade também soltou um comunicado explicando o ocorrido.

Para nossa grande insatisfação, não tínhamos medalhas suficientes disponíveis no palco durante a cerimônia de premiação devido a uma discrepância inesperada na contagem de jogadores, pois mais membros da equipe - incluindo jogadores lesionados - participaram da cerimônia do que inicialmente previsto. As medalhas que faltavam foram prontamente entregues à equipe vencedora no vestiário, junto com nossas mais sinceras desculpas pelo equívoco Uefa

Após quebrar jejum de 17 anos sem título, o Tottenham agora se despede da temporada em jogo contra o Brighton, pela última rodada da Premier League. O duelo acontece domingo (25), às 12h (de Brasília), diante de sua torcida, no Tottenham Hotspur Stadium.