Estêvão desconversa sobre seleção e agradece apoio do Palmeiras: 'Gratidão'

Estêvão foi decisivo e autor de dois gols do Palmeiras na noite desta quinta-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, no Allianz Parque. O resultado garantiu o Verdão nas oitavas de final da Copa do Brasil, com um agregado de 4 a 0.

O garoto foi perguntado sobre estar numa possível pré-lista de Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na próxima data Fifa. O treinador irá anunciar os convocados na próxima segunda-feira.

"Sinceramente, não sei, coloco nas mãos de Deus. Minha cabeça está no Palmeiras e quero desfrutar aqui", disse ao Amazon Prime.

O atacante, que vive seus últimos momentos no clube, falou sobre o sentimento de despedida. "Estou vivendo dias incríveis. É uma mistura de sentimentos. Difícil explicar, quando você está jogando, você está jogando para dar a vida aos torcedores, e ter esse reconhecimento da torcida sabendo que daqui uns dias não vou viver mais isso. Tenho que agradecer essa torcida maravilhosa que está sempre me apoiando".

O jovem agradeceu também ao apoio dos torcedores: "O sentimento é de gratidão, porque ao mesmo tempo que vou sair daqui, vou viver um sonho na minha vida. Estou tentando desfrutar o máximo disso aqui, porque vou sentir falta".

Estêvão sofreu um pênalti, aos 19, marcado por Daronco após revisão no VAR. Ele viu a cobrança ser defendida por Fernando Miguel, mas aproveitou o rebote, na sequência, e estufou a rede. Na jogada seguinte após o recomeço do jogo, o atacante fez um golaço após jogada individual.

"Nunca me deixei abalar no jogo. Eu perdi chances, mas depois tive outras oportunidades e pude fazer", concluiu Estêvão.

Estêvão se despedirá do Palmeiras em julho, após a disputa do Super Mundial de Clubes. Conforme acertado em contrato, ele se junta ao Chelsea, que o comprou em 2024.