Pedro e Arrascaeta devem ser titulares contra Palmeiras? Colunistas debatem

Filipe Luís deve escalar Pedro e Arrascaeta juntos no Flamengo fora de casa contra o Palmeiras, no próximo domingo (25), pelo Brasileirão?

No UOL News Esporte, os colunistas Arnaldo Ribeiro e Walter Casagrande divergiram sobre o tema e debateram o duelo entre líder e vice-líder.

Casão: Flamengo ganha título quase todo ano com esses jogadores

O Flamengo cansou de ganhar com Arrascaeta, Gabriel e Pedro, Arrascaeta e Gabriel, Arrascaeta e Pedro. O Flamengo ganhou títulos todos os anos, foi em um ano só que o Flamengo não ganhou título desde 2019, todo ano ganha alguma coisa: ganhou dois Brasileiros, duas Libertadores, duas Copas do Brasil. Olha os torneios que o Flamengo ganhou com esses caras jogando. Sempre tinha dois deles no mínimo, e não podemos esquecer do Bruno Henrique. Então, dá pra jogar, depende mesmo é da condição do jogador.

O Pedro jogou pela primeira vez 90 minutos. Ok, que nem o Filipe Luís falou, quatro dias é um bom tempo para recuperar, mas para o jogador que vinha jogando sempre e que a musculatura está acostumada. O cara que ficou sete meses parado e está voltando, aí vamos ver qual vai ser a reação do corpo dele pela primeira vez jogando 90 minutos. Dores musculares vêm aos montes, então tem que dar um tempo pra ver. Mas, se tiver todo mundo em condição, eu ia com a força máxima. É uma final de pontos corridos.

Walter Casagrande

Arnaldo: Flamengo foi triturado com os dois contra o Cruzeiro

Esse negócio do Arrascaeta com o Pedro começou a surgir com essa proposta do Filipe Luís de marcação pressão no adversário muito forte, e nenhum desses dois jogadores têm essa característica. Talvez, dependendo do adversário, fora de casa, ele adote uma outra estratégia — não vejo nenhum pecado nisso.

O torcedor Flamengo é acostumado com um time titular, com os melhores sempre jogando, mas depende do adversário. Esse ano, o time a ser batido é o Palmeiras, não é o Flamengo. O líder é o Palmeiras. Quem mais investiu é o Palmeiras. Quem tem mais jogador é o Palmeiras. Quem está líder da Libertadores folgado é o Palmeiras. E o Flamengo vai jogar no Allianz Parque.

Então, qual a melhor fórmula para vencer o Palmeiras? É com isso que o Filipe Luís tem que se preocupar. Se é com o Pedro e Arrascaeta, vai com o Pedro e Arrascaeta. Se tem outra estratégia para jogar com o Palmeiras fora de casa e guardar um dos dois para o segundo tempo, que faça isso.

O Flamengo jogando com Pedro e Arrascaeta como visitante teve dificuldade nas visitas da Libertadores e sobretudo na visita ao Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, o Flamengo foi triturado, taticamente e fisicamente, quando jogou no Mineirão. A grande derrota do Filipe Luís, uma das poucas, foi essa. Talvez, na cabeça dele, esteja aquele jogo. Ele visitou o Cruzeiro e vai visitar o Palmeiras.

Arnaldo Ribeiro

