Estêvão descomplica em 3min, Palmeiras bate Ceará e segue na Copa do Brasil

O Palmeiras venceu o Ceará por 3 a 0, na noite de hoje, no Allianz Parque e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe de Abel Ferreira já tinha vencido o jogo de ida por 1 a 0, no Castelão.

Estêvão, com dois gols em três minutos, e Flaco López marcaram. O primeiro foi marcado em rebote de cobrança de pênalti, desperdiçado pela própria joia palmeirense, e o segundo foi um golaço no ângulo após bela jogada individual. Flaco, em lance de oportunismo, fechou a conta na reta final do 2º tempo.

O Alviverde fez um 1º tempo abaixo, e o Ceará chegou a abrir o placar, mas Pedro Henrique estava em posição de impedimento. No segundo tempo, Estêvão descomplicou o jogo para o Palmeiras.

Além da vaga, o Alviverde garantiu R$ 3,6 milhões. O bônus faz parte da premiação dada pela CBF aos 16 sobreviventes no torneio. A próxima fase será disputada somente no final de julho. Os duelos das oitavas sairão em sorteio, ainda sem data marcada.

O Palmeiras volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília), contra o Flamengo, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileirão.

Já o próximo compromisso do Ceará é só no dia 1º de junho, contra o Atlético-MG, às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O jogo contra o Botafogo, que seria nesta rodada, foi adiado para o dia 4 de junho em função de logística no Rio de Janeiro.

Palmeiras faz 1º tempo morno, e o Ceará quase apronta

A equipe de Abel Ferreira não jogou mal, mas também não teve muito ímpeto na primeira etapa. Foram nove finalizações, mas apenas duas acertaram o gol de Fernando Miguel.

A principal chance foi com Estêvão, aos 21, após tabela com Maurício. Mas a joia palmeirense chutou em cima do goleiro.

Sem fortes emoções nos primeiros 45 minutos, foi o Ceará que esteve mais perto de balançar as redes. Aos 43, Pedro Henrique driblou Weverton e marcou, mas ele estava em posição irregular quando recebeu o passe, e o gol foi anulado.

O Vozão finalizou três vezes, e nenhuma bola foi no gol de Weverton.

Estêvão brilha e descomplica o jogo para o Palmeiras

Após uma primeira etapa abaixo, Estêvão resolveu o jogo para o Palmeiras. Ele sofreu um pênalti e, após bater e desperdiçar a cobrança, marcou o gol no rebote.

Com a vantagem no placar, o Palmeiras ficou menos tenso no jogo e conseguiu jogar solto. Três minutos depois, o garoto ampliou com um golaço.

Flaco López ainda fez o seu na reta final do jogo após lance de oportunismo.

Lances importantes

Felipe Anderson sente lesão na coxa e é substituído com apenas 11 minutos do 1º tempo. Mayke entrou no lugar do meia, que já teve uma lesão no púbis no início da temporada.

Quase um golaço de Estêvão. Aos 21 minutos do 1º tempo, a joia palmeirense de um chapéu no marcador, tabelou com Maurício e recebeu na cara de Fernando Miguel. O problema é que o atacante finalizou em cima do goleiro. Seria um belo gol.

Pedro Henrique abre o placar para o Ceará, mas gol é anulado. Aos 43, Pedro Henrique recebeu lançamento, driblou Weverton e fez o 1 a 0 para a equipe visitante. O problema é que ele estava em posição de impedimento, e o gol foi anulado.

Fernando Miguel salva o Ceará. Aos 2 minutos do 2º tempo, Estêvão tabelou com Mayke, buscou a linha de fundo e cruzou rasteiro para Vitor Roque. O camisa 9 finalizou de primeira, no contrapé de Fernando Miguel, mas o goleiro fez grande defesa em dois tempos.

Gustavo Gómez quase marca para o Palmeiras. Aos 8, Estêvão cobrou falta na ponta esquerda, Gómez ganhou da defesa pelo alto, cabeceou para baixo, e a bola passou raspando a trave do Ceará.

Estêvão, com emoção, abre o placar para o Palmeiras. Estêvão sofreu pênalti de Dieguinho, e ele mesmo foi para a cobrança. Aos 21, ele bateu no canto direito a meia altura, e Fernando Miguel defendeu, mas Estêvão pegou o rebote e abriu o placar para o Alviverde.

Estêvão marca um golaço e amplia para o Palmeiras. Aos 24, a joia palmeirense recebeu de Lucas Evangelista na meia esquerda, invadiu a área, pedalou para cima de Marllon e fuzilou de perna esquerda no ângulo direito — sem chances de defesa para Fernando Miguel.

Flaco López fecha a conta para o Palmeiras. Aos 41, Mayke cruzou, Marllon falhou ao afastar de cabeça, e Flaco usou bem o corpo para proteger a bola, girar e finalizara para fazer o 3 a 0.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 x 0 CEARÁ

Data e horário: 22 de maio de 2025, às 19h30 (de Brasília)

Competição: Jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 38.598 torcedores

Renda: R$ 2.633.274,10

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)



Gols: Estêvão, aos 21 minutos do 2º tempo e aos 24 minutos do 2º tempo, e Flaco López, aos 41 minutos do 2º tempo (PAL)



Cartões amarelos: Rafael Ramos (CEA)



Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs; Felipe Anderson (Mayke), Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Richard Ríos), Maurício e Piquerez (Vanderlan); Estêvão (Paulinho) e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

Ceará: Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Fernando Sobral (Lourenço), Dieguinho e Lucas Mugni (Matheus Araújo); Pedro Henrique (Lelê), Galeano (Aylon) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.