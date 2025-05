Palmeiras quer vaga contra o Ceará para não reencontrar fantasma na Copa do Brasil

Após vencer o jogo de ida, na Arena Castelão, por 1 a 0, o Palmeiras encara o Ceará no Allianz Parque, nesta quinta-feira, às 19h30, precisando de um empate para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil.

Com um adversário de peso no único confronto de Série A nesta etapa do torneio mata-mata, o Palmeiras não vai abrir mão de seus melhores atletas. Abel Ferreira estará de volta ao banco de reservas após cumprir suspensão no Brasileirão e deve contar entre os 11 com Vitor Roque, que também foi ausência no fim de semana por causa da morte da avó.

A Copa do Brasil é tratada internamente no Palmeiras como uma prioridade. Abel e sua comissão entendem que o time deixou a desejar na competição. Desde o título no início de 2021 (edição de 2020), a equipe alviverde não passou das quartas de final.

Para não reencontrar o fantasma da eliminação precoce, o Palmeiras aposta no trio de ataque ideal, com Facundo Torres, Vitor Roque e Estêvão. O uruguaio tem sido um dos mais utilizados por Abel e conta com a eficácia como arma para aproveitar as oportunidades de balançar as redes.

Contra o Ceará, o jogador enxerga como principal complicador a necessidade de o elenco se adaptar a cada competição, sabendo que disputa três torneios importantes ao mesmo tempo e vislumbra no próximo mês o novo Mundial de Clubes da Fifa.

"O Ceará tem uma equipe muito boa, muito forte. Pude sentir isso quando jogamos lá como visitantes. Eles têm um time muito bom, então temos de ter muita concentração hoje. Temos de virar a chave rápido, estamos em um bom momento e agora vamos à Copa do Brasil e tentar fazer o mesmo", analisou o uruguaio Facundo Torres.

Do lado do Ceará, algumas dúvidas ainda cercam a escalação do técnico Léo Condé. O atacante Pedro Raul torceu o tornozelo na vitória sobre o Sport, mas viajou com a delegação para a capital paulista e pode ser utilizado.

A equipe cearense vem de três jogos sem perder e conta como trunfo a sequência ruim do Palmeiras no Allianz contra times brasileiros: derrota para Corinthians e Bahia e empate com o Botafogo.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x CEARÁ

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emi Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Felipe Anderson (Mauricio); Estêvão, Vitor Roque e Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira.

CEARÁ - Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Pedro Henrique, Pedro Raul (Lelê) e Galeano. Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).