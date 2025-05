Óscar Romero celebra classificação do Internacional e elogia goleiro do Maracanã

Nesta quinta-feira, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Internacional venceu o Maracanã-CE por 3 a 0, com gols de Alan Patrick, Wesley e Óscar Romero. O time gaúcho ainda desperdiçou três cobranças de pênalti. Duas delas com Alan Patrick, e a outra com Wesley.

Romero lamentou as cobranças desperdiçadas, mas celebrou a vaga na próxima fase.

"Não é muito comum, é meio estranho o que aconteceu, não pode perder três gols, mas conseguimos classificar, viemos aqui para passar de fase. Feliz pelo grupo, pela vitória, e agora é descansar pois domingo temos uma nova partida", disse Óscar Romero.

O meia do Internacional fez elogios ao adversário, principalmente ao goleiro Francisco Rayr, que já havia defendido uma cobrança de pênalti no jogo da ida.

"Um rival complicado, com um bom goleiro, que já havia defendido um pênalti na partida de ida também, mas nós sempre buscamos impor nosso jogo, nossa maneira de jogar. Com muito respeito jogamos essas duas partidas e conseguimos a classificação", completou.

O Colorado retorna aos gramados neste domingo, contra o Sport, pela décima rodada do Brasileirão. A partida será marcada para às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro.