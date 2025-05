Onde vai passar Palmeiras x Ceará? Como assistir ao vivo com imagens

Palmeiras e Ceará entram em campo hoje (22), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Palmeiras tem a vantagem do empate para garantir a classificação na Copa do Brasil, após vencer o Ceará por 1 a 0 no jogo de ida. Já o Vozão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Se devolver o placar mínimo, a decisão será nos pênaltis.

Vivendo um ótimo momento, o Verdão chega embalado pela liderança isolada do Campeonato Brasileiro. No último final de semana, a equipe comandada por Abel Ferreira bateu o Red Bull Bragantino de virada, por 2 a 1.

Do outro lado, o Ceará também vive boa fase. A equipe cearense está invicta há três jogos e venceu o Sport por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão.

Palmeiras x Ceará -- Copa do Brasil