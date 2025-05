Odair Hellmann reconhece má fase, mas explica "chave" para recuperação do Athletico-PR

Nesta quinta-feira, através de um vídeo publicado pelo Athletico-PR, o técnico recém-contratado Odair Hellmann admitiu a má fase vivida pelo Furacão, mas revelou a chave para a recuperação do clube. Anunciado na última quarta, o comandante chegou para substituir Maurício Barbieri, demitido no dia 4 de maio.

"O momento é difícil, sei que o torcedor não gostaria de estar passando por isso, mas precisamos enfrentá-lo juntos, unir e convergir forças para que o Athletico consiga o seu objetivo, porque até pouco tempo atrás esse time estava sendo campeão, dando alegria ao seu torcedor e enfrentando todos os clubes do futebol brasileiro de igual para igual", afirmou ao canal do Furacão no Youtube.

O Athletico-PR vive má fase na temporada, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, além de três derrotas e dois empates. Na Série B, o Furacão ocupa apenas a 13ª posição, com dez pontos conquistados, e não vence há quatro rodadas. Por outro lado, na última terça, a equipe garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil ao derrotar o Brusque por 1 a 0.

"Nós precisamos retomar todos juntos esse caminho, porque já vivi processos e experiências dentro de momentos assim e sei que é só com a convergência de fatores, de torcida, de externo e interno para que consigamos o objetivo de todos nós. Tanto eu, como treinador, quanto os profissionais que estão aqui dentro não querem nada diferente do que o torcedor quer, então é o momento de construirmos essa unidade para que consigamos fazer essa retomada o mais rápido possível", completou.

Odair Hellmann estava livre no mercado desde o começo do mês de março. O último trabalho do técnico de 48 anos foi no Al-Raed, da Arábia Saudita, onde disputou 27 jogos, com oito vitórias, três empates e 16 derrotas. No Brasil, seu último clube foi o Santos, entre novembro de 2022 e junho de 2023. Foram 34 jogos no comando do Peixe, 11 vitórias, 11 empates e 12 derrotas.

Odair Hellmann também teve passagens por Al-Riyadh (Arábia Saudita), Al-Wasl (Emirados Árabes Unidos), Fluminense e Internacional. Em 2016, foi auxiliar técnico de Rogério Micale na conquista da medalha de ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Já sob o comando do treinador, o Athletico-PR volta a campo neste sábado, às 16h (de Brasília), quando recebe o Athletic Club, pela nona rodada da Série B, na Ligga Arena.