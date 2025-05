'O futuro do Brasil' e 'brutal': Auxiliar do Palmeiras exalta Estêvão

Vitor Castanheira, auxiliar técnico do Palmeiras, rasgou elogios ao atacante Estêvão após confronto da Copa do Brasil, na classificação sobre o Ceará.

O que aconteceu

O auxiliar classificou o ponta-direita do alviverde paulista como "o futuro do Brasil", mas que o Palmeiras precisa estar focado nas próximas competições, apesar da saída do atleta para o Chelsea, da Inglaterra.

O Palmeiras logicamente tem que pensar à frente e já está vendo à frente. Já nos preparamos no início, por isso que, como vocês veem, o plantel está com boas opções. Temos praticamente dois jogadores por posição, com o mesmo nível. Quando aumenta a competitividade interna, logicamente, o desempenho do jogador vai melhorar. Vamos pensar primeiro neste Mundial, que está próximo. É um fato, vamos perder um excelente jogador, o futuro do Brasil. Vitor Castanheira

Castanheira ainda defendeu Estêvão das críticas de que ele não é decisivo em jogos importantes. O auxiliar reforçou que decidir confrontos não se trata apenas de marcar gols e classificou o atacante como "brutal".

Decidir o jogo não é só fazer o gol. A pessoa tem que olhar para um todo e um jogador com esta idade, com o rendimento que ele tem, por isso que alguém chegou da Europa e veio buscar um jovem de 17 anos, que é brutal. E a margem de crescimento que este jogador tem... Ok, ele nos clássicos talvez não tem feito gols, mas todo o desequilíbrio, todo o jogar que ele permite para a equipe, isso está aos olhos todos. Isso para nós já nos deixa satisfeitos. Faz gol ou não? Isso são pormenores.

Estêvão marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Ceará nesta quinta-feira. No agregado, o Palmeiras bateu os cearenses por 4 a 0.

O que mais disse Vitor Castanheira

Visão do auxiliar sobre o confronto contra o Ceará: "Sabíamos a responsabilidade do jogo, é mata-mata. Do outro lado, está uma equipe competente que vem com ambição, mesmo que o resultado da primeira mão (jogo de ida) não foi favorável, vem com a ambição de poder chegar aqui e poder ganhar. É verdade que na fase inicial nós tivemos oportunidade para abrir o jogo e vai se tornar melhor, porque já são dois gols de diferença, o Ceará vai ter que se expor mais e foi o que aconteceu na segunda parte. Aproveitamos os passos que eles começaram a dar e o resultado foi natural, na minha opinião".

Sobre a situação médica de Felipe Anderson: "No momento, do Felipe ainda não posso dar informações, certamente teremos alguma informação. Ele sentiu, mas a gravidade ainda não o sei dizer".