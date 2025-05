Neymar fica no banco e Guilherme será titular do Santos contra o CRB; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar o CRB, nesta quinta-feira, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Recuperados de lesão, Neymar e Guilherme são as principais novidades.

O astro fica como opção no banco de reservas. Já o camisa 11 inicia entre os titulares, na vaga de Yeferson Soteldo, fora por contusão muscular. Na lateral esquerda, o jovem Souza ganha uma oportunidade, já que Escobar está suspenso.

Assim, o técnico Cleber Xavier montou o Peixe com: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Deivid Washington e Guilherme.

O lateral direito Aderlan (dores na coxa direita), o zagueiro Gil (problemas pessoais) e os volantes João Schmidt (lesão na coxa esquerda) e Diego Pituca (tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda) serão desfalques.

Do outro lado, o técnico Eduardo Barroca escalou o CRB com: Matheus Albino; Weverton, Henri, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Danielzinho e Gegê; Douglas Baggio, Thiaguinho e Breno Herculano.

Hayner (pertence ao Santos) e David da Hora (lesão muscular) serão desfalques.

A bola rola no gramado do Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), a partir das 21h30 (de Brasília). Com o empate de 1 a 1 na ida, os paulistas precisam vencer para avançar. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.