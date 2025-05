Neymar fará react de jogo da NBA horas após primeira convocação de Ancelotti

Neymar estará em uma transmissão ao vivo da NBA feita pelo Disney+ na próxima segunda-feira, mesma data que o técnico Carlo Ancelotti fará a convocação da seleção brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias.

O anúncio foi feito pela própria plataforma de streaming em suas redes sociais. O "React com Neymar" acompanhará o jogo 4 das final da Conferência Oeste. Disputada entre Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder, a decisão tem, por enquanto, a franquia de Oklahoma à frente. Na última terça, o Thunder venceu o jogo 1 por 114 a 88. As equipes se enfrentam pela segunda vez nesta quinta. Direto de sua casa, Neymar reagirá à partida que pode definir quem avança à final.

"Fala, galera. Dia 26, vou abrir uma live em casa para acompanhar as finais da conferência da NBA. Somente o Disney+ para fazer isso para os meus amigos e também para vocês poderem acompanhar. Então, não perca, porque vai ter muito react engraçado. Vou estar lá com muitos convidados e amigos", afirmou o atleta no vídeo de divulgação do evento.

Ainda segundo a publicação, estarão presentes na transmissão o comediante Renato Albani, o cantor Felipe Araújo, a atleta Natalia Guitler, o jogador de vôlei Bruninho, a influencer Sofia Espanha, o apresentador e convidado especial da NBA Fernando Medeiros e o jornalista da ESPN Du Meneses.

De acordo com o Disney+, o "React com Neymar" estará disponível para todos os assinantes da plataforma. A transmissão do jogo, no entanto, é reservada para assinantes do serviço Premium oferecido pela empresa. Interessados em acompanhar a partida podem migrar para o plano mais avançado.

A transmissão com presença do craque santista está programada para começar às 21h20 (horário de Brasília) da próxima segunda-feira. O jogo se inicia dez minutos depois, às 22h30.

Horas antes do evento de basquete, Carlo Ancelotti fará sua primeira convocação como comandante da seleção brasileira. A lista oficial do elenco para os jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo será anunciada na segunda-feira, às 15h (horário de Brasília). Apesar de machucado, Neymar está na pré-lista de convocados do italiano.

Enquanto isso, Neymar aguarda para retornar aos gramados pelo Santos. A expectativa é de que o meia esteja entre o elenco que jogará contra o CRB nesta quinta-feira, em partida válida pela volta da terceira rodada da Copa do Brasil. O alvinegro precisa vencer por qualquer placar para avançar para a próxima fase da competição. O jogo está marcado para às 21h30 (horário de Brasília), em Alagoas.