'Náufrago': Corinthians de Dorival pode fazer mais do que torcer por Yuri?

Contando com o brilho de Yuri Alberto no fim do jogo, o Corinthians venceu o Novorizontino e avançou na Copa do Brasil. No Fim de Papo, Alicia Klein e Juca Kfouri debateram se Dorival Junior fez boas escolhas durante a partida,

Com triunfo por 1 a 0 sobre a equipe do interior paulista, o Corinthians garantiu o placar agregado de 2 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil.

Juca: Não dá para esperar que Yuri sempre resolva

Esperar que o Yuri Alberto vá salvar sempre? Não teve uma jogada para ele. Foi o primeiro chute do Yuri no jogo. Ele é um náufrago numa ilha deserta. [...] Contra o Novorizontino em Itaquera, os 41 mil torcedores mereciam mais respeito, mais futebol, mais alegria. Acho pouco.

Juca Kfouri

Alicia: Dorival tenta trocar pneu com carro andando

O processo do Dorival é o de trocar o pneu do carro com ele andando. E o carro está caindo numa ribanceira. Principalmente quando você pega jogadores que não são tudo isso ]...] e os coloca em três posições diferentes durante o jogo.

Alicia Klein

