Na volta de Neymar, Santos perde do CRB nos pênaltis e cai na Copa do Brasil

Nem o retorno de Neymar foi capaz de salvar o Santos de uma precoce eliminação na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, pela partida de volta da terceira fase, o Peixe perdeu nos pênaltis para o CRB, por 5 a 4, após empate de 0 a 0 no tempo normal, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Na ida, os times ficaram no 1 a 1.

O jogo marcou a volta de Neymar aos gramados após mais de um mês afastado por lesão. A última partida do camisa 10 havia sido em 16 de abril. O astro foi acionado com 20 minutos do segundo tempo e criou boas chances para os paulistas, mas os companheiros não conseguiram aproveitar.

Nas penalidades, o ídolo alvinegro foi o primeiro a bater pelos visitantes e até acertou a sua cobrança, porém Guilherme e Zé Ivaldo perderam e saíram como vilões.

O adversário do CRB na próxima fase da Copa do Brasil será conhecido por sorteio.

O Santos volta a campo no domingo, quando encara o Vitória, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Barradão, em Salvador (BA), a partir das 18h30 (de Brasília). O CRB, por sua vez, visita o Botafogo-SP na segunda-feira, às 20 horas, pela nona rodada da Série B.

O jogo

O primeiro tempo começou em um ritmo lento no Estádio Rei Pelé. Mesmo jogando fora de casa, o Santos tentou se lançar um pouco mais ao ataque, mas teve dificuldades para levar perigo. As únicas chances foram em arremates de Souza, ambos sem direção.

Do outro lado, o CRB assustou pela primeira vez aos 17 minutos. Thiaguinho aproveitou a sobra na entrada da área e soltou uma pancada para a boa defesa de Gabriel Brazão.

O Peixe respondeu instantes depois. Barreal recebeu grande passe de Deivid Washington e saiu cara a cara com o goleiro. O argentino tentou o toque por baixo, porém Matheus Albino conseguiu desviar para escanteio.

Já aos 41, foi a vez de Danielzinho ter uma oportunidade de ouro para abrir o placar. O meia do Galo foi acionado com muita liberdade na ponta esquerda e bateu cruzado. Atento, Gabriel Brazão impediu o gol.

A volta de Neymar

Na etapa final, o goleiro do Santos seguiu trabalhando. Com 10 minutos, Higor Meritão soltou uma pancada da entrada da área e viu o arqueiro se esticar todo para espalmar.

Os visitantes, por sua vez, caíram de rendimento. A equipe de Cleber Xavier passou a ter mais dificuldades para chegar ao ataque. Em meio a este cenário, o técnico decidiu apresentar a sua principal arma: Neymar Jr.

Depois de mais de um mês afastado por lesão muscular, o camisa 10 foi chamado para entrar aos 20 minutos do segundo tempo. E o astro precisou de apenas um toque na bola para mostrar qualidade. Aos 22, achou ótimo passe para Souza, que bateu para a defesa de Matheus Albino.

No lance seguinte, foi a vez de Thaciano receber passe açucarado e, de cabeça, parar no goleiro. Com 24, Guilherme dominou na esquerda, cortou para o meio e buscou o ângulo. Albino voou e fez linda defesa.

Já aos 41, o CRB perdeu uma oportunidade inacreditável. Neymar perdeu a bola no meio de campo, Vinicius arrancou pela direita e cruzou para Mikael. Sozinho, com o gol aberto, o atacante mandou para fora.

O Santos respondeu instantes depois, mas Matheus Albino estava em uma noite inspirada. Neymar balançou na frente do zagueiro e bateu rasteiro, no cantinho. O goleiro, porém, conseguiu espalmar.

Assim, o jogo foi para os pênaltis. E quem levou a melhor foi o CRB, Higor Meritão, Matheus Ribeiro, Segovia, Henri e Weverton fizeram para o time da casa, enquanto Fernando Henrique perdeu. Pelos visitantes, Neymar, Rincón, Tiquinho Soares e Bontempo até fizeram, mas Guilherme e Zé Ivaldo desperdiçaram.

FICHA TÉCNICA



CRB 0 (5) X (4) 0 SANTOS

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)



Data: 22 de maio de 2025, quinta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel



Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira



Cartões amarelos: Souza e Zé Ivaldo (Santos). Kallyel (CRB)

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Danielzinho e Gegê (Lucas Kallyel); Douglas Baggio (Vinícius Nunes), Thiaguinho (Rafinha) e Breno Herculano (Mikael).



Técnico: Eduardo Barroca

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza (João Basso); Tomás Rincón, Zé Rafael (Bontempo) e Rollheiser (Neymar); Barreal (Thaciano), Deivid Washington (Tiquinho Soares) e Guilherme



Técnico: Cleber Xavier