Na vitória do Flamengo, Pedro atua por 90 minutos pela primeira vez após grave lesão no joelho; veja números

O Flamengo venceu o Botafogo-PB, nesta quarta-feira, por 4 a 2, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Titular no confronto, Pedro atuou por 90 minutos pela primeira vez desde que se recuperou de uma grave lesão no joelho esquerdo.

O atacante deu a assistência para Danilo abrir o placar e marcou o segundo gol do Flamengo em apenas sete minutos de jogo. Além disso, segundo dados do Sofascore, Pedro teve 82% de passes certos (18/22), deu um passe decisivo, venceu dois duelos e realizou uma interceptação.

Ainda perdeu a posse de bola oito vezes, sofreu duas faltas e completou um passe longo.

"Feliz por voltar a jogar 90 minutos após o retorno. É mais um passo dado após voltar a jogar. Parece ser mais, mas tem somente um pouco mais de um mês. Cada vez mais me sinto perto dos 100%. É seguir nessa pegada para melhorar mais e mais. Essa questão da titularidade é com o treinador. Vou seguir ajudando o Flamengo", comemorou o jogador.

Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo em setembro de 2024 e ficou seis meses longe dos gramados. Recuperado, o atacante voltou a atuar no dia 9 de abril, na derrota do Flamengo diante do Central Córdoba-ARG, pela segunda rodada da Copa Libertadores, no Maracanã.

Desde então, Pedro já disputou 11 jogos na temporada, sendo titular em cinco oportunidades, marcou cinco gols e deu duas assistências.

Classificação do Flamengo e duelo contra o líder no Brasileirão

Nesta quarta-feira, além de Danilo e Pedro, Guillermo Varela e Everton Cebolinha também marcaram para o Flamengo na vitória sobre o Botafogo-PB. Henrique Dourado e Rodrigo Alves descontaram para os visitantes.

O Rubro-negro avançou às oitavas da Copa do Brasil com um placar agregado de 5 a 2.

O Flamengo volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando visita o Palmeiras, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O Rubro-negro é o vice-líder da competição, com 18 pontos. O Verdão é o líder com 22 pontos conquistados.