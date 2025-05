Modric deixará o Real Madrid após Copa do Mundo de Clubes

(Reuters) - O meio-campista croata Luka Modric anunciou nesta quinta-feira que deixará o Real Madrid após a Copa do Mundo de Clubes, depois de uma passagem bem-sucedida na Espanha que incluiu a Bola de Ouro de 2018.

Modric, que chegou ao clube em 2012, disputou quase 600 jogos pelo Real e ganhou quase 30 troféus, incluindo um recorde de seis títulos da Liga dos Campeões e quatro troféus da LaLiga.

Sua última partida no Bernabéu será o último jogo do Real na temporada da LaLiga, contra o Real Sociedad, no sábado. O jogador de 39 anos disse que deixará o clube após a campanha da Copa do Mundo de Clubes, que começa no próximo mês.

"Chegou a hora. O momento que eu nunca quis que chegasse, mas o futebol é assim, e na vida tudo tem um começo e um fim... No sábado, jogarei minha última partida no Santiago Bernabéu", escreveu Modric no Instagram.

"Jogar pelo Real Madrid mudou minha vida como jogador de futebol e como pessoa. Tenho orgulho de ter feito parte de uma das eras mais bem-sucedidas do melhor clube da história."

"Embora, depois da Copa do Mundo de Clubes, eu não vá mais usar esta camisa em campo, sempre serei um madridista", acrescentou.

(Reportagem de Rohith Nair em Bengaluru)