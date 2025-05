Memphis e Garro treinam parcialmente com o elenco em reapresentação do Corinthians

Após confirmar sua classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o elenco do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava nesta quinta-feira e deu início à preparação para o jogo contra o Atlético-MG, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior vive a expectativa dos retornos do atacante Memphis Depay e do meia Rodrigo Garro.

Ainda em processo de transição, a dupla realizou trabalhos parciais com o grupo durante esta tarde, assim como o lateral direito Matheuzinho, que também se recupera de contusão.

Já os titulares na vitória de 1 a 0 sobre o Novorizontino permaneceram na parte interna do CT para uma atividade regenerativa. Os demais foram a campo e fizeram um treino de ataque em superioridade numérica, seguido por um exercício enfrentamento em espaço reduzido.

O Corinthians volta aos treinos nesta sexta-feira à tarde, quando finaliza a preparação e viaja para Minas Gerais. A partida contra o Galo está agendada para sábado, às 21h (de Brasília), na Arena MRV.

O Timão não tem apresentado um desempenho convincente, mas está conseguindo bons resultados. Além de avançar na Copa do Brasil, a equipe de Dorival Júnior vem de vitória no Brasileirão, em cima do Santos, e pulou para o oitavo lugar da tabela de classificação, com 13 pontos.