Inter supera três pênaltis perdidos, 'previsão' e avança na Copa do Brasil

O Internacional superou três pênaltis perdidos e uma "previsão" do pai do goleiro rival para vencer o Maracanã por 3 a 0 nesta quinta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em confronto pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com o placar, o Colorado se classificou para as oitavas do torneio, após vitória no primeiro embate por 1 a 0.

Os gols da partida foram marcados por Alan Patrick, Wesley e Óscar Romero. O adversário da equipe gaúcha será conhecido após sorteio.

O goleiro Rayr, do Maracanã, agarrou duas cobranças, enquanto Alan Patrick acertou a terceira no travessão. O paredão revelou em entrevista no intervalo do jogo que seu pai "previu" que ele pegaria uma penalidade de cavadinha de Alan Patrick. Não só defendeu a finalização do camisa 10, exatamente numa cavada, como espalmou outra de Wesley. Alan ainda desperdiçou a terceira, acertando o trave.

As equipes voltam a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília): o Inter visita o Sport pela Série A do Brasileirão, enquanto o Maracanã recebe o Sampaio Corrêa, pela Série D.

Como foi o jogo

O Inter dominou o primeiro tempo, perdeu um pênalti com Alan Patrick e acertou a trave em outra oportunidade. O Colorado comandou o confronto e manteve a posse de bola superior durante toda a primeira metade. O camisa 10 dos visitantes desperdiçou a melhor chance do embate, após tentar cavadinha contra Rayr e o goleiro defender com segurança. Após algumas finalizações sem muito perigo, a equipe gaúcha acertou a trave no final da primeira etapa.

Na segunda etapa, mais dois pênaltis perdidos pelo Colorado, mas o Inter anotou três gols e venceu a partida. Sem sofrer finalizações, os visitantes tiveram muitas oportunidades de golear o Maracanã.

Gols e destaques

Alan Patrick perdeu pênalti ao tentar cavadinha! Aos 33 minutos da primeira etapa, após toque no braço de Wilker, a árbitra Edina Alves revisou o lance no VAR e assinalou a penalidade. O camisa 10 do Inter tentou cavar e viu o goleiro Rayr agarrar sem dificuldade.

Na trave! Ricardo Mathias recebeu praticamente sem marcação na entrada da grande área, dominou e finalizou, mas a bola explodiu no poste esquerdo do goleiro do Maracanã.

E o camisa 10 se redimiu! Bernabei sofreu falta quase na linha da grande área, e Alan Patrick cobrou com categoria aos 5 minutos da segunda etapa para abrir o placar e aumentar a vantagem do Inter no agregado.

Mais um pênalti, e Rayr defendeu de novo! Após ser derrubado na área, Wesley foi à cobrança e chutou forte no lado direito do gol, mas o paredão do Maracanã se jogou e espalmou. Na sobra, o camisa 21 finalizou por cima.

Terceiro pênalti e... Alan Patrick no travessão! Mais uma penalidade para o Inter: o camisa 10 foi empurrado dentro da grande área, e Edina assinalou a infração. O meia tirou muito de Rayr e acabou acertando o travessão do Maracanã.

Wesley conseguiu furar o paredão Rayr! Aos 27 minutos da segunda metade, o Colorado finalmente conseguiu ampliar. O atacante aproveitou falha dos zagueiros e, na finalização, chutou de cavadinha e anotou golaço.

Óscar Romero marcou o terceiro e encerrou o placar. O camisa 11 encontrou liberdade na entrada da grande área e finalizou sem pressão para colocar mais um gol na vantagem do Inter, aos 40 minutos.

Ficha técnica

Maracanã 0 x 3 Internacional

Competição: Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Local: Orlando Scarpelli - Florianópolis, Santa Catarina

Data e hora: 22 de maio de 2025, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Edina Alves

Assistentes: Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Wagner Reway

Gols: Alan Patrick, aos 5'/2ºT, Wesley, aos 27'/2ºT, Óscar Romero, aos 40'/2ºT

Amarelos: Edimar (Maracanã); Ricardo Mathias e Gustavo Prado (Internacional)

Maracanã: Rayr; Mandacaru (Hugo Freitas), Edimar, Jairo e Leandro; Michel, Wilker, Rogério e Patuta (Ronaldo Gadelha); Davi Torres (Luis Soares) e Bravo (Taumaturgo). Técnico: Júnior Cearense

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Juninho) e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Bruno Henrique (Thiago Maia) e Alan Patrick (Óscar Romero); Gustavo Prado, Ricardo Mathias e Wesley (Tabata). Técnico: Roger Machado