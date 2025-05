Manchester City prepara oferta por Reijnders, meia do Milan

O meia holandês Tijjani Reijnders, do Milan, é um dos nomes que o Manchester City monitora para a próxima janela de transferências. O atleta de 26 anos é apontado como o sucessor de Kevin de Bruyne, que anunciou sua saída da equipe inglesa em abril de 2025. A informação é do jornal italiano Gazzeta dello Sport.

Desde 2023 no Milan, Reijnders acabou de ter o melhor ano de sua carreira. Nesta temporada, o meia entrou em campo 53 vezes, marcou 15 gols e distribuiu cinco assistências.

Com um bom desempenho nos dois setores do campo, o Manchester City tem interesse no jogador desde o anúncio da saída de De Bruyne. Reijnders seria titular na equipe de Guardiola, formando o meio-campo com Kovacic e Gundogan.

Segundo o transfermarkt, Reijnders é avaliado em 50 milhões de euros (cerca de R$ 316 milhões). No entanto, como o meia holandês renovou recentemente com o Milan, é esperado que o Manchester City oferte algo em torno de 70 milhões de euros (R$ 442 milhões).

Futuro indefinido

Enquanto o Manchester City não faz oferta por Reijnders, o meia holandês continua no Milan. A equipe de Sérgio Conceição oscilou durante a temporada e não jogará nenhuma competição europeia na próxima temporada.

Na Liga dos Campeões, o Milan caiu nas pré-oitavas, contra o Feyenoord. A equipe foi vice-campeã da Copa da Itália, perdendo para o Bologna na final. E no Campeonato Italiano, o clube amarga a nona posição, com 60 pontos.

Caso Reijnders vá ao Manchester City, o jogador pode ser inscrito para a Copa do Mundo de Clubes, devido à janela de transferências especial para o torneio.