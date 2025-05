Com Lula e atletas paralímpicos, CPB renova patrocínio com Caixa por 4 anos

O presidente Lula (PT) oficializou nesta tarde a renovação do patrocínio da Caixa ao esporte paralímpico brasileiro para o próximo ciclo da competição.

O que aconteceu

O contrato foi renovado por mais quatro anos, até o final de 2028, no valor de R$ 160 milhões (R$ 40 milhões anuais), além de R$ 250 milhões de reais depositados pela Caixa diretamente à entidade por força legal. O anúncio foi feito em evento realizado na sede do CPB (Centro Paralímpico Brasileiro), em São Paulo, com a presença do presidente Lula e outras autoridades.

A renovação mira os Jogos Paralímpicos de Los Angeles. A extensão do patrocínio do governo federal garante recursos de planejamento e preparação dos atletas para a edição de 2028, nos EUA.

O Brasil bateu recordes e registrou sua melhor campanha na história das Paralimpíadas em 2024. A delegação brasileira ficou em quinto lugar no quadro, com 89 medalhas totais: 25 de ouro, 26 de prata e 38 de bronze.

Também no ano passado, a Caixa fechou o maior patrocínio da história do esporte olímpico do país. CPB e o patrocinador somam mais de 20 anos lado a lado.