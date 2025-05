Luka Modric fará último jogo no Santiago Bernabéu e agradece torcida

Luka Modric, meia croata e ídolo do Real Madrid, anunciou oficialmente nesta quinta-feira sua partida de despedida do Santiago Bernabéu. O jogador terminará a temporada pelo Real no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, e não seguirá no clube merengue.

View this post on Instagram A post shared by Luka Modric (@lukamodric10)

A última partida de Modric pelo Real Madrid diante de sua torcida será neste sábado, contra o Real Sociedad, às 11h15 (de Brasília). O jogo é válido pela última rodada do Campeonato Espanhol.

Será a despedida de Luka Modri? do Santiago Bernabéu e também de Carlo Ancelotti, antes do treinador assumir a Seleção Brasileira. Em 13 temporadas vestindo a camisa do Real, o meio-campista croata disputou 590 partidas, balançou as redes 43 vezes e distribuiu 95 assistências.

O jogador publicou em suas redes sociais uma carta de agradecimento aos torcedores do Real Madrid.

Confira carta de Modric

Queridos madridistas,

Chegou a hora. O momento que eu nunca quis que chegasse, mas isso é o futebol, e na vida tudo tem um começo e um fim... No sábado, vou jogar minha última partida no Santiago Bernabéu.

Cheguei em 2012 com o desejo de vestir a camisa do melhor time do mundo e com a ambição de conquistar grandes coisas, mas jamais poderia imaginar tudo o que viria depois.

Jogar no Real Madrid mudou minha vida como jogador e como pessoa.

Sinto orgulho de ter feito parte de uma das eras mais vitoriosas do melhor clube da história.

Quero agradecer de coração ao clube, especialmente ao presidente Florentino Pérez, aos meus companheiros, treinadores e a todas as pessoas que me ajudaram durante todo esse tempo.

Ao longo desses anos, vivi momentos incríveis, viradas que pareciam impossíveis, finais, comemorações e noites mágicas no Bernabéu... Ganhamos tudo e fui muito feliz. Muito, muito feliz.

Mas além dos títulos e das vitórias, levo no coração o carinho de todos os madridistas. Sinceramente, não sei explicar a conexão especial que tenho com vocês e o quanto me senti, e ainda me sinto, apoiado, respeitado e amado. Nunca vou esquecer cada aplauso e todos os gestos de carinho que vocês me deram.

Estou partindo com o coração cheio. Cheio de orgulho, gratidão e memórias inesquecíveis. E mesmo que, após o Mundial de Clubes, eu não vista mais essa camisa dentro de campo, sempre serei madridista.