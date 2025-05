Luciano volta a ser decisivo na Copa do Brasil e assume vice-artilharia do São Paulo em 2025

O São Paulo está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite da última terça-feira, o Tricolor venceu o Náutico, por 2 a 1, no Estádio dos Aflitos, e garantiu vaga na próxima fase da competição. Luciano foi decisivo ao abrir o placar para a equipe são-paulina.

O camisa 10 do São Paulo anotou o gol que inaugurou o marcador logo aos quatro minutos de jogo. O atacante subiu de cabeça após cobrança de escanteio de Oscar e completou para o fundo das redes. Com isso, ele assumiu o posto de vice-artilheiro do time em 2025.

Luciano chegou ao seu sexto gol na temporada e ultrapassou Ferreira, que balançou as redes cinco vezes neste ano. Agora, o jogador fica atrás apenas de André Silva, que soma 11 gols com a camisa tricolor em 2025. Lucas e Calleri, ambos com três gols, completam o top 5.

Poder de decisão

Nos últimos jogos, Luciano tem sido peça importante para o São Paulo. Embora tenha perdido o status de titular absoluto, o atleta tem contribuído mesmo saindo do banco de reservas. Nos últimos sete jogos, foram quatro participações em gols (três gols e uma assistência).

No jogo de ida contra o Náutico, por exemplo, Luciano foi o autor dos dois gols que colocaram o São Paulo em vantagem na eliminatória da Copa do Brasil. Depois, contra o Alianza Lima-PER, entrou no segundo tempo e deu a assistência para o gol de André Silva, que definiu o placar em 2 a 0.

Além disso, na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio no último sábado, Luciano foi decisivo ao sofrer o pênalti que levou à virada do São Paulo no Morumbis. O camisa 10 foi tocado e derrubado por Camilo dentro da área. André Silva foi para a cobrança e converteu, o que resultou em três pontos importantes para o Tricolor.

Luciano e a (boa) relação com a Copa do Brasil

A participação decisiva de Luciano no mata-mata contra o Náutico, claro, voltou a chamar atenção após o triunfo da última terça-feira. Segundo dados do Sofascore, nos dois jogos do duelo, ele registrou seis passes decisivos e completou quatro dribles (4/5).

As atuações em ambos os jogos, inclusive, lhe renderam elogios de Zubeldía.

"Nesses dois jogos, ele voltou ao nível que mostrou quando o conheci. Como sempre falei, é um jogador importante em todos os aspectos do time. Assim, é uma alegria que, nesses últimos dois jogos, tenha estado em um grande nível", declarou o treinador em coletiva na última terça-feira.

Os números de Luciano em Copa do Brasil, de fato, impressionam. Peça fundamental da conquista inédita em 2023, o camisa 10 do São Paulo soma 15 gols e cinco assistências em 33 jogos. Ele é o terceiro maior artilheiro do clube na história da competição nacional.

Próximo jogo do São Paulo

Com Luciano à disposição, o São Paulo retorna aos gramados contra o Mirassol. A bola rola neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.