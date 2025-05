João Fonseca estreia em Roland Garros contra ex-número 6 do mundo

João Fonseca fará sua estreia em Roland Garros contra o polonês Hubert Hurkacz, ex-top 10.

O que aconteceu

O sorteio colocou o atual número 31 do mundo na rota do fenômeno carioca de 18 anos. O chaveamento foi realizado nesta manhã, em Paris, e definiu que o brasileiro está no primeiro quadrante.

Hurkacz foi o sexto melhor tenista do ranking em agosto de 2024, mas vem despencando e está atualmente em 31º. Fonseca, por sua vez, segue em 65º.

João enfrentará um cabeça de chave, mas escapou de pegar uma pedreira logo na primeira rodada. O polonês de 28 anos é apenas o 30º tenista mais bem ranqueado que disputará o torneio.

A chave principal do torneio começa no próximo domingo, dia 25, e o dia e o horário da partida do brasileiro ainda serão confirmados. Roland Garros encerra a temporada do saibro europeu, com a final sendo disputada em 8 de junho.

Quem avançar enfrentará o vencedor do duelo entre os franceses Benjamin Bonzi (#60) e Pierre Hugues Herbert (#149). Depois, o provável adversário da terceira fase é o britânico Jack Draper, que eliminou Fonseca no Masters 1000 de Indian Wells.

É a primeira participação de Fonseca no Aberto da França e sua segunda em chave principal de Grand Slam. Em janeiro deste ano, ele estreou em um torneio de tal calibre no Australian Open, onde furou o qualificatório e avançou até a segunda rodada —quando ainda era o número 112 do mundo.

O brasileiro tem recorde positivo no ano, mas emenda três derrotas seguidas. Até o momento, Fonseca venceu 23 e perdeu oito duelos em 2025 —considerando apenas jogos do circuito ATP, sua campanha é de 10/7.

Outros brasileiros em Roland Garros

Bia Haddad enfrenta a norte-americana Hailey Baptiste, número 70 do mundo. A adversária tem 23 anos, ainda não venceu nenhum título de simples no circuito da WTA e enfrentará a paulistana pela segunda vez —a brasileira venceu o primeiro confronto entre elas.

Já Thiago monteiro encara o tcheco Vit Kopriva na primeira rodada. O brasileiro está em 130º no ranking, enquanto o rival é o 85º do mundo.