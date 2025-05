Jean Silva desmente rumor sobre luta contra Diego Lopes, mas frisa: "Acho perfeito"

Nos últimos dias, um rumor sobre a possível promoção de um duelo verde-amarelo entre Jean Silva e Diego Lopes movimentou os bastidores do mundo das lutas. E ainda que o confronto entre os pesos-penas (66 kg) brasileiros sequer tenha sido confirmado oficialmente pelo UFC e, neste momento, não passe de especulação, ao menos uma das partes parece disposta a aceitar o desafio.

Em um vídeo publicado no seu canal no 'Youtube', Jean Silva esclareceu que tudo não passou de um rumor e negou que tenha recebido uma oferta para encarar o compatriota Diego Lopes no UFC. No entanto, o 'Lord' - como o atleta da equipe 'Fighting Nerds' é conhecido - deu seu aval para que o duelo verde-amarelo saia do campo das especulações e se torne real.

Em franca ascensão na divisão dos penas, o paulista vê no potencial confronto contra o manauara radicado no México uma oportunidade de ouro para subir degraus importantes no ranking e, consequentemente, se aproximar de uma disputa pelo cinturão da categoria. Isso porque, além de Diego ocupar atualmente o segundo lugar no top 15 dos penas, Jean considera que o duelo de estilos com o rival o favoreceria dentro do octógono.

"Vi que está todo mundo falando sobre essa luta aí (eu vs Diego Lopes). Se vai acontecer, se não vai acontecer. Quero deixar claro que essa luta, essa oferta não chegou para o 'Lord' não, não chegou até a mim. É lógico que acho uma luta ótima para mim, para o meu jogo. Acho perfeito, eu estudo bastante o jogo do cara. E acho uma luta ótima para eu disputar o cinturão depois. Vou ser sincero, o que eu acho (que vai acontecer). Acho que o Evloev vai lutar com o Aaron Pico, que acabou de entrar no UFC. Não sei se o UFC quer tanto o Evloev como campeão, então essa talvez seja uma oportunidade de descartar ele. Vejo Yair Rodriguez vs Volkanovski (pelo título). E aí sobra eu e Diego (Lopes) mesmo. Isso é o que eu acho que o UFC vai fazer, não tenho certeza. Ao meu ver, é isso que casa agora", ponderou Jean.

Rivalidade e atrito nos bastidores

Em agosto de 2024, quando ambos estavam em momentos distintos de suas respectivas carreiras, Jean Silva relatou um desentendimento com Diego Lopes nos bastidores de um evento. De acordo com 'Lord', seu agora concorrente, à época, entrou no ambiente em que ele estava e cumprimentou todos os presentes, menos ele, o ignorando completamente. Posteriormente, 'Franja' chegou a questionar a versão do representante da Fighting Nerds, mas já havia virado um alvo do compatriota.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok