Internacional erra três pênaltis, mas vence Maracanã e vai às oitavas da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Internacional duelou com o Maracanã no Estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, e venceu por 3 a 0, apesar de ter desperdiçado três pênaltis. Os gols do triunfo foram marcado por Alan Patrick, Wesley e Óscar Romero.

Com o resultado positivo, o Colorado, que já entrou na fase atual da competição, já havia superado o adversário no jogo de ida. Assim, confirmou a vaga nas oitavas da competição. Já o Maracanã, que eliminou Ferroviário e Ceilândia, se despede do torneio.

O Internacional retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Sport, pela décima rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro. No mesmo dia, mas pela sexta rodada da Série D, o Maracanã recebe o Sampaio Corrêa no Estádio Almir Dutra, em Fortaleza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Club Internacional (@scinternacional)

Aos 32 minutos do primeiro tempo, quando a partida ainda estava empatada, Alan Patrick teve a oportunidade de abrir o placar com uma cobrança de pênalti. Porém, o atleta mandou de cavadinha e viu o goleiro Francisco Rayr fazer a defesa tranquila no centro do gol.

O placar só foi inaugurado na etapa final, aos quatro minutos. O camisa 10 se redimiu ao anotar um bonito gol de falta.

Wesley, aos 16 minutos, teve a chance de ampliar com uma nova cobrança de pênalti. O atacante do time gaúcho, porém, viu Francisco Rayr brilhar e defender a segunda cobrança da noite.

Alan Patrick, aos 24 minutos, desperdiçou seu segundo pênalti e o terceiro do Internacional no jogo. Desta vez mandou no travessão.

Aos 27, Alan Patrick tocou para Wesley, que saiu cara a cara com o goleiro para balançar as redes.

Óscar Romero foi quem fechou a conta. Após erro na saída de bola do Maracanã, Thiago Maia tocou para o paraguaio, que finalizou bem, de fora da área.