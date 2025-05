Ídolo Zico é anunciado como novo embaixador do Flamengo

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira o ídolo Zico, que será o novo embaixador oficial do clube. O ex-jogador representará o Rubro-Negro em eventos no Brasil e no mundo.

"Eu cheguei ao Flamengo com 15 anos e lembro de cada minuto da minha primeira vinda à Gavea. Estar de volta é uma enorme emoção e representar o Flamengo é motivo de orgulho", celebrou Zico, em nota divulgada pelo Rubro-Negro.

O Galinho representará o Flamengo no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, previsto para começar em junho. Além disso, ele terá em breve seu próprio programa na FlamengoTV, participará de eventos com sócios torcedores, acompanhará jogos do time no Maracanã e marcará presenças em resenhas rubro-negras e eventos institucionais.

? ZICO ESTÁ DE VOLTA! ?

O nosso maior ídolo agora é o Embaixador Oficial do Flamengo! Zico, a alma rubro-negra, retorna ao clube para representar o Mais Querido no Brasil e no mundo. ??

Maior ídolo da história do clube carioca, Zico conquistou 13 títulos pelo Flamengo, entre eles a Libertadores de 1981. O ex-jogador defendeu o Rubro-Negro de 1971 a 1983 (1ª passagem) e de 1985 a 1989 (2ª passagem).

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, oficializou o acordo e celebrou o retorno de Zico ao clube.

"Fazer de Zico o Embaixador do Flamengo é uma honra para o clube, sobretudo, por poder homenagear o maior craque de sua história", destacou o mandatário.