Hugo após domínio de chaleira: 'Pra quem fala que não sei jogar com o pé'

Hugo Souza, goleiro do Corinthians, aproveitou o domínio cheio de estilo durante o jogo contra o Novorizontino para mandar recado aos que criticam a sua qualidade com os pés.

O que aconteceu

Hugo Souza não só fez a sua parte debaixo da trave como também esbanjou categoria com os pés ao fazer um domínio de chaleira (veja mais abaixo) depois de recuo de André Ramalho. O Timão voltou a vencer o Novorizontino por 1 a 0, assim como no jogo de ida, e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Pra quem fala que eu não sei jogar com o pé, tá aí a resposta [risos]. Às vezes a gente erra uma coisa e fica rotulado pela situação. Óbvio que eu tenho que melhorar em todos os aspectos possíveis, e errar faz parte. Só que, quando a gente acerta, ninguém vê. Obrigado por ter visto também, porque não é normal um goleiro dominar a bola de chaleira Hugo Souza, em entrevista pós-jogo

HUGO SOUZA NÃO SABE JOGAR COM OS PÉS?! O goleiro do Corinthians fez esse domínio durante o jogo e deu a resposta na entrevista! #CopaDoBrasil2025 pic.twitter.com/axjHkEDxhV -- TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 22, 2025

O goleiro corintiano já cometeu algumas falhas com os pés e foi criticado. Na mais recente delas, o camisa 1 tentou passe perigoso na entrada da área, Pedro aproveitou e empurrou para o gol vazio. Foi o terceiro gol da goleada de 4 a 0 do Flamengo sobre o Corinthians, pelo Brasileirão.

Na ocasião, Hugo Souza não se abalou. Ele chegou até mesmo a citar o exemplo de Courtois, goleiro do Real Madrid, que havia falhado na final da Copa do Rei contra o Barcelona.

Era de se esperar que eu fosse xingado e vaiado [pela torcida do Flamengo], fui criado aqui. Tive que me manter no jogo depois do 3º gol. Se pegar o jogo todo, tive só essa falha, em uma posição que não permite. Tive que manter a cabeça boa para entender que faz parte do futebol, não só eu irei errar Hugo Souza, na zona mista, após Flamengo 4 x 0 Corinthians

Classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians volta a campo no sábado (24), pelo Brasileirão. O time de Hugo Souza visita o Atlético-MG, às 21h (de Brasília), na Arena MRV, pela décima rodada da competição nacional.