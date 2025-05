Heidenheim busca empate com Elversberg pela repescagem do Alemão

Nesta quinta-feira, o Heidenheim, 16º lugar do Campeonato Alemão, empatou em casa com o Elversberg, terceiro colocado da Segunda Divisão, por 2 a 2, pelo jogo de ida da repescagem da Bundesliga.

A partida de volta será realizada nesta segunda-feira, às 15h30 (de Brasília), quando o Elversberg recebe o Heidenheim. Em caso de novo empate, a vaga na elite será decidida em disputa de pênaltis.

? 90. Min.: Schlusspfiff. Nach zwei FCH Toren in einer starken zweiten Hälfte trennen wir uns Unentschieden. Die Entscheidung fällt am Montag im Elversberg. ?? #FCHELV 2:2 | @mhp_de pic.twitter.com/MkJoyccsjt ? 1. FC Heidenheim 1846 e. V. (@FCH1846) May 22, 2025

Os gols do jogo

Aos 18 minutos do primeiro tempo, o Elversberg abriu o placar. Após cruzamento rasteiro de Asllani, Petkov acertou chute no canto direito para balançar as redes. Aos 42, Asllani aproveitou passe de Zimmerschied e ampliou o marcador.

Aos 46 minutos da etapa inicial, o Heidenheim chegou a marcar por meio de Traoré, mas, após análise no VAR, a jogada acabou anulada por impedimento.

O Heidenheim reagiu na etapa complementar. Aos 17 minutos, Siersleben aproveitou rebote do goleiro Kristof e diminuiu o placar. Dois minutos depois, Honsak marcou após nova rebatida do arqueiro adversário.