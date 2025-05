Hansi Flick celebra renovação com o Barcelona até 2027: 'Feliz que o trabalho continue'

Campeão da Supercopa da Espanha, do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei, além de ida até as semifinais da Liga dos Campeões. A campanha do Barcelona na atual temporada foi tão boa que sua direção não pensou duas vezes em renovar com o técnico Hansi Flick até 2027. Feliz pelo reconhecimento, o treinador celebrou a continuidade da parceria e previu novas conquistas.

"Estou feliz que a jornada continue", comemorou o treinador holandês, sem esconder sua frustração com a queda na Liga dos Campeões diante da Inter de Milão. "Sinto por não estarmos na final, pois esta equipe tem muito potencial. Somos uma equipe jovem e por isso sofremos um pouco entre novembro e dezembro, mas mantivemos a calma e jogamos em um nível incrível na segunda metade da temporada. Nós merecemos tudo o que ganhamos nessa temporada e estou realmente feliz de trabalhar com essa equipe."

O novo acordo foi assinado na quarta-feira e mesmo com uma partida ainda para fechar a campanha no Campeonato Espanhol, Flick já fez prognósticos otimistas para 2025/26.

"Estou muito feliz por essa última temporada porque pude sentir que há uma conexão, ela é muito forte, fechada e é genial sentir isso. No fim da temporada nos apoiamos muito, em diversas partidas estávamos perdendo por dois gols e conseguimos uma reviravolta. Estando aqui, pude ajudar os jogadores em campo e quero o mesmo para a próxima temporada. Disse a eles que podem tudo e queremos ganhar mais títulos. Este é o Barcelona", afirmou, convicto.

O treinador também não poupou elogios aos comandados antes de voltar a celebrar o reconhecimento da diretoria. "É genial (renovar), gosto de estar aqui em Barcelona, trabalhando para este clube incrível e com todos esses jogadores, pois creio que temos uma boa relação", disse.

"Vamos começar do zero na próxima temporada e temos de trabalhar duro, como fizemos antes e, sim, temos de melhorar. Não sei se o faremos, mas sinto que a equipe tem um sentimento de crescimento e também de aprendizagem e isso para mim é importante. Querem ser melhores a cada dia e a cada partida."