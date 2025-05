Goleira do Palmeiras desmaia após choque e deixa jogo de ambulância

A goleira Kate Tapia, do Palmeiras, desmaiou durante a derrota paulista para o Cruzeiro, em jogo do Brasileirão Feminino ocorrido nesta tarde dentro da Arena Barueri. As mineiras venceram por 1 a 0.

O que aconteceu

O susto ocorreu quando a colombiana se chocou com Clara, da equipe visitante. A dividida ocorreu já nos acréscimos da etapa final.

Tapia caiu no gramado e desmaiou, preocupando as atletas — a jogadora do Cruzeiro, por outro lado, não se machucou com gravidade.

Médicos das duas equipes participaram do atendimento, que demorou cerca de dez minutos. A palmeirense chegou a acordar durante o processo.

Ela deixou o gramado de ambulância e foi substituída por Ravena. A reserva pouco participou, já que o duelo acabou minutos depois.

O UOL procurou o Palmeiras para uma atualização do quadro de saúde da colombiana. A reportagem será atualizada assim que houver retorno.

Tarde infeliz

Além do susto, Tapia viveu um momento para se esquecer no duelo entre paulistas e mineiras, válido pela 12ª rodada do nacional.

A goleira falhou no único gol da partida, logo no começo do confronto: em uma saída de bola, ela acabou furando e praticamente "deu" o gol para Marília, que balançou as redes e cravou o 1 a 0.