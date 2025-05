Gigantes tentam confirmar últimas vagas nas oitavas da Copa do Brasil

Os últimos classificados às oitavas de final da Copa do Brasil serão definidos nesta quinta-feira, quando serão disputados seis jogos válidos pela segunda e decisiva rodada da 3ª fase.

Os principais destaques ficam por conta de Internacional, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo, que tentam confirmar a vantagem dos jogos de ida, e Santos, que busca dar a volta por cima na temporada.

Como em todas as competições da CBF, o gol fora de casa não é utilizado como critério de desempate. Em caso de empate no placar agregado, a definição da vaga vai para os pênaltis. Por participarem da terceira fase, cada time garantiu R$ 2,315 milhões. Quem avançar às oitavas, garante outros R$ 3,638 milhões.

Os jogos do dia se iniciam a partir das 19h, quando o Internacional visita o Maracanã-CE, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o time gaúcho precisa de um empate simples para avançar, enquanto os cearenses precisam vencer por dois ou mais gols de diferença.

No mesmo horário, o Cruzeiro vai até o Serra Dourada, em Goiânia (GO), para encarar o Vila Nova, com uma vantagem ainda maior. O time mineiro venceu o jogo de ida, em casa, por 2 a 0. Agora, pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim garante a vaga.

Mais tarde, às 19h30, é a vez do Palmeiras, que venceu o jogo de ida por 1 a 0, encarar o Ceará, no Allianz Parque. Os paulistas possuem a vantagem do empate, enquanto os cearenses precisam vencer por dois ou mais de vantagem, ou por um, para levar a disputa aos pênaltis.

Quem tem a maior vantagem da noite é o Botafogo, que a partir das 21h30, visita o Capital-DF, no Estádio Mané Garrincha, com uma vitória por 4 a 0 no jogo de ida na bagagem. Desta forma, pode até perder por três gols de diferença.

Simultaneamente ao time carioca, Santos e Red Bull Bragantino tentam confirmar o favoritismo, mas com um cenário distinto. Após empatar por 1 a 1 na Vila Belmiro, o Santos vai ao Rei Pelé, em Maceió (AL) para encarar o CRB em um duelo onde quem vencer, avança. Em caso de novo empate, a decisão vai aos pênaltis.

A situação é ainda mais difícil para a equipe de Bragança Paulista. Diante do Criciúma, fora de casa, os paulistas foram derrotados por 1 a 0, e agora precisam reverter o placar para avançar de forma direta, vencendo por dois ou mais gols de vantagem. No caso dos catarinenses, um empate já é o bastante.