Garoto prodígio! Conheça o Adriano Imperador do MMA brasileiro

O esporte brasileiro pode ter um novo 'Imperador'. Com apenas 17 anos de idade, Adriano Sousa tem chamado atenção no cenário nacional do MMA. Recentemente, o jovem lutador brilhou ao conquistar uma impressionante vitória sobre Anthony Kuakoski por finalização, na 14ª edição do Future MMA, realizada em 6 de abril, em Balneário Camboriú (SC), ampliando sua invencibilidade e a expectativa sobre o seu futuro.

Com cinco vitórias em cinco lutas profissionais, quatro por finalização e uma por nocaute, o novo Adriano Imperador - cujo apelido remete diretamente ao ex-jogador de futebol, ícone da Seleção Brasileira - já é visto como uma das grandes promessas brasileiras no esporte. Sua ascensão precoce lembra a do mexicano Raul Rosas Jr, lutador mais jovem a estrear no UFC após impressionar no Contender Series com apenas 17 anos.

"Ele (Raul Rosas Jr) serve como inspiração e também como um alvo para mim. Quero ser ainda mais jovem do que ele foi ao entrar no UFC. Estou trabalhando duro para isso e acredito que, quando eu chegar lá, serei ainda melhor", afirmou Adriano.

Início

Os primeiros passos de Adriano nas artes marciais vieram aos sete anos, em um projeto social no bairro onde cresceu, em Manaus (AM). O jovem começou no jiu-jitsu, incentivado pelo tio e pela família, que sempre lhe deu suporte.

"Meu pai sempre me apoiou muito e nunca deixou eu desistir. Tive algumas dificuldades no início, principalmente no judô, mas minha família esteve sempre comigo", destacou.

Além do jiu-jitsu, Adriano também brilhou no judô, chegando a ser medalhista nos Jogos Escolares. O interesse pelo MMA, entretanto, sempre falou mais alto para o jovem lutador.

"Meu grande objetivo era o MMA, insistia muito para poder começar a treinar", lembrou.

Sua determinação em se tornar um atleta profissional fez com que deixasse os estudos no nono ano. Fora da escola, Adriano passou a se dedicar integralmente ao esporte.

"Larguei a escola para realizar meu sonho. Minha rotina é intensa, treino três vezes ao dia e passo quase todo meu tempo na academia", explicou Adriano.

Inspiração em Cristiano Ronaldo e Conor McGregor

Além das comparações com Raul Rosas Jr, Adriano tem ídolos que ultrapassam os limites do octógono. Admirador do astro português Cristiano Ronaldo, ele valoriza especialmente sua história de superação.

"Cristiano Ronaldo é um grande exemplo, admiro sua trajetória e determinação", declarou.

Outro astro do esporte mundial em que a jovem promessa do MMA brasileiro se inspira é o irlandês Conor McGregor, ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC e que ficou conhecido por revolucionar o esporte. Ambicioso, Adriano busca superar os feitos do ídolo.

"Quero superar o que ele conquistou. Tenho o objetivo de ser campeão em três categorias diferentes no UFC", projetou Adriano.

A rápida evolução de Adriano "Imperador" Sousa sinaliza um futuro promissor no MMA, mantendo viva a tradição brasileira de revelar campeões. Até agora, o manauara vem cumprindo com as expectativas, e ostenta um irretocável cartel de cinco triunfos e nenhum revés. Em sua mais recente apresentação, o jovem de 17 anos precisou de pouco menos de três minutos de luta para finalizar Anthony Kuakoski no Future MMA 14, em abril.

