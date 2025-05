Ganso marca em goleada do Fluminense e encerra jejum de quase 11 meses sem balançar as redes

O Fluminense goleou a Aparecidense, nesta quarta-feira, por 4 a 1, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no Mané Garrincha. Autor do quarto gol do Tricolor, Ganso encerrou um jejum de quase 11 meses sem balançar as redes.

Antes, o último gol marcado por Ganso havia sido no dia 4 de julho, diante do Internacional, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, no Maracanã. Igor Gomes abriu o placar para o Colorado e o meia de 35 anos empatou para o Tricolor.

Depois disso, o jogador passou 34 jogos sem anotar um gol.

O #GuerreiroDaRodada é ?! Gol e assistência pra PH Ganso, escolhido pela torcida Tricolor! pic.twitter.com/vumOfNBDoG ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 22, 2025

Nesta quarta-feira, quando o Fluminense já vencia por 3 a 1, Ganso aproveitou um erro na saída de bola da Aparecidense e acertou uma belo chute de fora da área, aos 25 minutos do segundo tempo. O jogador também deu a assistência para Samuel Xavier marcar o gol de empate do Tricolor, na reta final da primeira etapa.

Essas foram as primeiras participações diretas de Ganso na temporada. Recuperado de uma miocardite, que o tirou dos gramados até o mês de abril, o meia disputou apenas nove jogos em 2025.

Classificado às oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense volta a campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Vasco, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Tricolor é o 7º colocado, com 14 pontos. O Cruzmaltino ocupa a 13ª posição, com dez pontos.