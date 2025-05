Francisco Sales celebra classificação do Retrô na Copa do Brasil

O Retrô está nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe pernambucana conquistou a vaga ao vencer o Fortaleza, nas penalidades, na última quarta-feira.

Essa é a quarta vez que o clube disputa a Copa do Brasil e a primeira vez que chega às oitavas.

"Vencer partidas como essa é o que faz com que os profissionais marquem época no clube. A conquista desta vaga é de extrema importância, pois coroa o trabalho sério e comprometido realizado ao longo de toda a campanha. A equipe demonstrou grande competência, resiliência e espírito de grupo, fatores que foram determinantes para alcançar este resultado", comemorou Francisco Sales, Diretor Executivo do Retrô.

ESTAMOS NAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL! ??? pic.twitter.com/sBTQaPfE7V ? Retrô FC Brasil (@Retrofcbrasil) May 22, 2025

Fundado em 2016 por Laércio Guerra, o Retrô alcança cada vez mais destaque no futebol de Pernambuco e nacional.

Esse ano chegou a mais uma final do Estadual diante do Sport e ficou com o vice-campeonato. Em 2024, conquistou a Série D do Campeonato Brasileiro, sendo a primeira equipe pernambucana a levantar a taça do torneio.

O Retrô conhecerá seu próximo adversário na Copa do Brasil por meio de sorteio, promovido pela CBF. Enquanto isso, a equipe visita o Botafogo-PB, neste domingo, às 15h (de Brasília). O duelo é válido pela sétima rodada da Série C.