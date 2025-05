Fonseca enfrenta ex-top 10 na estreia de Roland Garros, e Bia Haddad conhece rival; veja duelos

O brasileiro João Fonseca vai enfrentar o polonês Hubert Hurkacz, que já foi sexto colocado do ranking e atual dono da 30º posição, na sua estreia na chave principal de Roland Garros. Os confrontos do Grand Slam francês foram definidas em sorteio nesta quinta-feira. O torneio começa no próximo dia 25.

Sensação da temporada, o carioca de 18 anos já sabe qual será o caminho caso derrote Hurkacz na estreia. Se avançar, Fonseca enfrenta Pierre Herbert, 149º colocado e ex-top 40, ou Benjamin Bonzi, 60º do mundo. Ambos os adversários são franceses e vão ter a torcida local a favor. Na terceira rodada, o brasileiro pode ter pela frente o britânico Jack Draper, seu algoz em Indian Wells.

Fonseca vem de uma sequência negativa, com derrotas no Masters 1000 de Madri, Challenger de Estoril e no Masters 1000 de Roma. O carioca soma apenas uma vitória em partidas no saibro, piso do tradicional torneio de Roland Garros.

Depois dos títulos no ATP 250 de Buenos Aires e nos Challengers de Phoenix e Camberra, João Fonseca busca a sua segunda vitória em um Grand Slam. O brasileiro ganhou holofotes após surpreender e derrotar o russo Andrey Rublev no Australian Open, mas caiu na segunda fase.

Outro brasileiro na chave simples masculina é Thiago Monteiro. O carioca de 30 anos pega na primeira rodada Vít Kopriva, da República Checa. Já o paranaense Thiago Wild foi eliminado do qualifying pelo francês Geoffrey Blancaneaux nesta quarta-feira e não vai estar no torneio.

Beatriz Haddad Maia também conheceu a adversária da estreia em Roland Garros. A tenista número 1 do Brasil vai enfrentar a americana Hailey Baptiste, 70ª do ranking da WTA. Nesta semanas, a brasileira emplacou duas vitórias consecutivas no WTA 500 de Strasbourg, feito que não realizava desde janeiro, no Australian Open.