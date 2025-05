Flamengo tem problema no ataque? PVC explica como surgem os gols do time

O Flamengo de Filipe Luís não tem um problema de falta de finalização no ataque, mostrou o colunista Paulo Vinícius Coelho na Prancheta do PVC, no De Primeira.

A prancheta é onde saem as finalizações do Flamengo. Ah, o Flamengo não chuta no gol? O Flamengo é o segundo time que mais chuta certo no Brasileirão. Só o Atlético chuta melhor, só que o Flamengo tem o melhor ataque do campeonato, então o Flamengo não é o que mais chuta errado.

E aí tem um ponto que é importante, que tem a ver até com poupar ou não poupar no Allianz Parque [contra o Palmeiras] — 35% das finalizações certas do Flamengo são de Pedro e Arrascaeta. Se você tirar os dois no domingo, você perde 35% do seu poder de fogo.

Mais 22% das finalizações são de Bruno Henrique, Gerson e Cebolinha. Então, 57% das finalizações do Flamengo dependem desses cinco jogadores de frente.

Paulo Vinícius Coelho

Apesar da concentração das finalizações (e dos gols) em Pedro e Arrascaeta, o Flamengo tem uma média parecida com os demais times em relação aos autores de gol.

Arrascaeta lidera a artilharia do Brasileirão com sete bolas na rede (ao lado de Vegetti, do Vasco), e Pedro colocou mais quatro.

Ah, então o Flamengo tem que descentralizar mais? O Flamengo tem oito autores de gol no Brasileiro e é o melhor ataque. É o mesmo número de autores de gol que o Mirassol, que é o segundo melhor ataque. O Palmeiras, que tem o quinto melhor ataque, tem sete autores de gol. O Cruzeiro, que é o terceiro melhor ataque, tem seis autores de gol.

Então, não tem um problema sobre isso -- o Flamengo não tem um problema de ataque, não tem um ataque que não seja certeiro. Agora, a distribuição dos gols pelos jogos, sim, está equivocada, porque tem 10 dos 17 gols do Brasileiro em dois jogos fáceis contra Juventude e Corinthians.

Paulo Vinícius Coelho

