Flamengo: Filipe Luís não garante Pedro e Arrascaeta contra o Palmeiras

Após vitória e classificação sobre o Botafogo-PB, na Copa do Brasil, Filipe Luís volta os olhares para o duelo contra o Palmeiras, mas não garante Pedro e Arrascaeta como titulares do Flamengo na partida.

O que aconteceu

O treinador disse que precisa definir qual será o plano de jogo contra o alviverde paulista para assim escolher os 11 titulares. Arrascaeta não foi relacionado no último confronto contra o Botafogo, no domingo, e atuou por pouco mais de 20 minutos contra a equipe da Paraíba nesta quarta, enquanto Pedro jogou por 90 minutos completos pela primeira vez após lesão ligamentar.

Temos quatro dias para recuperar até esse próximo jogo. É um tempo muito bom para que todos os jogadores que jogaram hoje possam se recuperar. A partir de amanhã eu vou começar a estudar o Palmeiras, vou decidir o plano de jogo, que os jogadores vão começar. E sei que os dois (Arrascaeta e Pedro) estão prontos se eu precisar. O Arrascaeta, como eu falei, não tinha condições de jogo no domingo. E hoje sim, para poder continuar se condicionando, teve 20, 25 minutos para poder não se 'descondicionar' e chegar em plena forma para o domingo (contra o Palmeiras). Então, são jogadores que, principalmente o Pedro, veio de uma lesão muito extensa, mas que está cada vez mais pegando o ritmo, entrando em forma para poder ajudar os companheiros. Filipe Luís, técnico do Flamengo

"Eu escolho o que eu acredito que é o melhor para a equipe, para o Flamengo", reforçou o treinador. "Não penso no que é melhor para o Pedro, para o Arrascaeta, para o Gerson, para o Bruno. Penso no que é melhor para a equipe, o que a equipe precisa para poder vencer o jogo. E a partir disso eu tomo as minhas decisões."

O Flamengo enfrenta o Palmeiras no próximo domingo, às 16h (de Brasília), e Filipe Luís pregou foco total no embate do Brasileirão: "Um jogo muito importante. Sabemos que tem muita coisa em jogo. Eu só consigo ver o Palmeiras, não consigo ver mais nada pela frente, nem mundial, nem nada, então, para mim, esse é o próximo foco".

O que mais Filipe Luís disse

Uso da base contra o Botafogo-PB: "Base é sempre importante e o bom disso é que eu conheço praticamente todos esses meninos, foram meus jogadores tanto no sub-17 como no sub-20, e hoje eu consegui dar minutos para alguns deles, para eles poderem se ambientar com o que é o profissional, ficar perto dos jogadores. É como se a gente tivesse contratado jogadores novos e ter esses jogadores rendendo é muito importante para a gente".

Elogios a Varela: "O Varela é um jogador muito sólido, um cara que na fase defensiva domina como ninguém e depois no ataque é um cara que cria jogadas e não perde a bola, principalmente. É um cara que treina sempre bem, quando joga, quando não joga, sempre da mesma forma, um cara importantíssimo para o grupo, para a equipe, é um dos caras mais líderes desse elenco. Um dos que menos fala, mas é um dos mais líderes, todo mundo se espelha nele porque é um líder com atitude e muito importante para a mim também".

Lições tiradas dos duelos contra o Botafogo-PB: "No primeiro jogo, por exemplo, que jogamos lá no Maranhão, foi um jogo muito difícil, muito complicado, um campo muito alto e o time se comportou de uma forma muito sólida nos 90 minutos. E hoje, durante o jogo, a gente viu um time com muita intensidade, muita troca de passe, principalmente velocidade na circulação de bola e muitas dificuldades. Então, esse jogo foi bom por vários aspectos, vários aspectos táticos. Os jogadores se encontraram, eles encontraram os espaços. No final das contas, quem joga e quem decide a jogada são os jogadores. O único passo que eu faço é dar o caminho para eles, e depois eles que resolvem".