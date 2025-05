Flamengo avança sem sequelas, e jogo com o Palmeiras ofusca até o Mundial

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo fez sua parte, venceu o Botafogo-PB com tranquilidade por 4 a 2 e se classificou na Copa do Brasil sem sequelas para o jogo contra o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, neste domingo, no Allianz Parque (SP), num duelo que tem feito o Rubro-Negro ofuscar até mesmo a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, a ser disputada mês que vem nos Estados Unidos.

Sem pensar no Mundial

Filipe Luís coloca a partida contra o Palmeiras como o foco total da equipe. O treinador classifica o clube paulista como o "grande rival" do Fla atualmente.

Um jogo muito, muito importante. Hoje, sem nenhuma dúvida, é o grande rival aqui. Um dos maiores elencos do Brasil também e respeito muito grande um pelo outro. Vai ser um grande jogo, um clássico moderno do futebol brasileiro, onde esperamos ver um grande futebol. Claro, sabemos que tem muita coisa em jogo, no final são três pontos, mas que, sem nenhuma dúvida, o Flamengo onde vai, vai para ganhar. Queremos fazer um grande jogo para poder continuar a nossa caminhada. Eu só consigo ver o Palmeiras, não consigo ver mais nada pela frente, nem Mundial, nem nada. Então, para mim, esse é o próximo foco Filipe Luís

Um dos líderes do elenco, Danilo pensa exatamente como seu comandante. O experiente zagueiro diz que sequer sabe quais cidades que o Flamengo atuará nos Estados Unidos durante o Super Mundial.

Comenta-se vez ou outra (sobre o Mundial), mas te digo: eu, particularmente, não sei nem as cidades que a gente joga. Eu realmente não consigo pensar muito a frente, acho que o calendário, as obrigações, são muito mais importantes. Eu realmente vivo dia a dia, semana a semana. Eu não sei nem que cidade a gente joga e nem quando a gente joga, porque realmente são jogos e desafios muito importantes pela frente. A gente ainda tem esse confronto com Palmeiras, tem o jogo da Libertadores, que é extremamente importante... Então, ainda falta um pouco para eu poder pensar no Mundial

Danilo

Sem sequelas

O técnico Filipe Luís resolveu poupar vários titulares contra o Botafogo-PB e não levou sustos. O time que venceu ontem era praticamente reserva, o que fez com que alguns dos principais atletas ganhassem um descanso para o confronto do fim de semana.

O Fla também conseguiu passar ileso em lesões na partida da Copa do Brasil. O tema em jogos passados, por exemplo, já resultou em quatro desfalques contra o Palmeiras: Erick Pulgar, Allan, De la Cruz e Plata. A equipe também não poderá contar com Wesley, suspenso.

O Rubro-Negro, porém, terá o retorno de Arrascaeta. O uruguaio foi poupado no empate por 0 a 0 com o Botafogo, no último domingo, para controle de carga. Ontem, diante do Botafogo-PB, o meia entrou aos 22 minutos do segundo tempo no lugar de Everton Cebolinha.

Com 18 pontos, o Flamengo é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. O time está a quatro pontos do líder Palmeiras.