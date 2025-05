Filipe Luís analisa classificação do Flamengo e projeta duelo contra o Palmeiras: "Grande rival"

O Flamengo venceu o Botafogo-PB por 4 a 2, na última quarta-feira, no Maracanã, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Técnico do Rubro-Negro, Filipe Luís analisou o desempenho da equipe nos dois jogos da terceira fase.

O time carioca sofreu, mas venceu a partida de ida por 1 a 0. No jogo de volta, o comandante flamenguista optou por escalar uma equipe que ainda não havia performado junto em campo. Ele elogiou a atuação do grupo.

"Todo jogo deixa alguns detalhes. No primeiro jogo, no Maranhão, foi muito difícil, complicado, campo muito alto, e o time se comportou de uma forma muito sólida os 90 minutos. E hoje, durante o jogo, a gente viu um time com muita intensidade, muita troca de passe e, principalmente, velocidade na circulação de bola, causamos muitas dificuldades", disse Filipe, em coletiva após o jogo.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMM DE JOGO NO MARACAAAAAAAAAAA! COM GOLS DE DANILO, PEDRO, VARELA E EVERTON CEBOLINHA, O MENGÃO VENCE A PARTIDA POR 4X2! VAAAAAAAAAAMOS, FLAMENGOOOOOOOOOO!#FimDeJogo pic.twitter.com/zAqbaG9DXJ ? Flamengo (@Flamengo) May 22, 2025

"Então, esse jogo foi bom por vários aspectos táticos. Os jogadores se encontraram, encontraram espaços, porque no final das contas quem joga e decide as jogadas são os jogadores. O único passo que eu faço é dar o caminho para eles. Também nos dá pistas de onde a gente pode sofrer. Com esse time que nunca tinha jogado junto. Precisamos trabalhar esses aspectos que precisamos melhorar, mas bem contente com a performance", completou.

O Flamengo agora vira a chave e passa a focar no embate contra o Palmeiras neste domingo, no Allianz Parque, às 16h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória aproxima o Rubro-Negro, vice-líder, do Verdão, líder, na tabela. Filipe Luís falou sobre o jogo.

"Jogo muito importante. Sem nenhuma dúvida é um grande rival, um dos maiores elencos do Brasil também. Temos um respeito muito grande um pelo outro. Então, vai ser um grande jogo, um clássico moderno do futebol brasileiro, em que esperamos ver um grande futebol. Sabemos que tem muita coisa em jogo, no final são três pontos. Sem nenhuma dúvida, o Flamengo onde vai é para ganhar, e queremos fazer um grande jogo para continuar a nossa caminhada. Só consigo ver o Palmeiras, não consigo ver mais nada pela frente, nem o Mundial, nem nada. Para mim, esse é o próximo foco", afirmou.