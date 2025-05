Felipe Anderson sente dores na coxa e é substituído no 1°T de Palmeiras x Ceará

O meia-atacante Felipe Anderson precisou ser substituído no Palmeiras ainda no primeiro tempo do jogo contra o Ceará, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O camisa 7 sentiu dores na coxa direita, tentou permanecer no jogo, mas não conseguiu e saiu aos 11 minutos.

Mayke foi o escolhido por Abel Ferreira para entrar na vaga do meia-atacante. No banco de reservas, Felipe Anderson já deu início ao tratamento com bolsa de gelo.

Com isso, o Palmeiras ganhou mais um problema. Antes da bola rolar, o clube informou o desfalque de Raphael Veiga, com lombalgia. Além dele, Bruno Rodrigues (transição física) e Allan (preservado) completam as baixas para o jogo contra o Vozão.

Felipe Anderson sofreu com problemas físicos no início desta temporada, com lesão na coxa esquerda e pubalgia. Ele chegou a ser desfalque por pouco mais de um mês. E, quando voltou a ficar à disposição de Abel apresentou bom desempenho e ganhou vaga entre os titulares.

Nesta temporada, Felipe Anderson disputou 18 jogos, sendo dez como titular.

O Palmeiras venceu o jogo de ida contra o Ceará por 1 a 0, na Arena Castelão. Assim, a equipe alviverde levou a vantagem para casa e pode jogar pelo empate.