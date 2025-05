Federação Paulista realiza ITF Future Series de Tênis em Cadeira de Rodas em São Paulo

A Federação Paulista de Tênis (FPT) escolheu o Sport Club Corinthians Paulista como sede do ITF Future Series de Tênis em Cadeira de Rodas, torneio internacional profissional que faz parte do UNIQLO Wheelchair Tennis Tour. A competição será realizada entre os dias 29 de maio e 1º de junho.

conquista histórica para o tênis em cadeira de rodas nacional.

Com uma premiação total de US$ 3 mil, o torneio contará com a participação de importantes nomes da modalidade, incluindo atletas que representaram o Brasil recentemente no Campeonato Mundial de Tênis em Cadeira de Rodas, disputado na Turquia. Entre eles, João Lucas Takaki, medalhista de prata na categoria quad,

Também estão confirmados Diego Kohlhausch e Luiz Calixto na categoria open masculino, além de Vitória Miranda e Jade Lanai na open feminino. Para o presidente da FPT, Danilo Gaino, a realização do torneio marca um importante passo no fortalecimento da modalidade no estado.

"Desde o início da nossa gestão, temos como missão fomentar e desenvolver o tênis, o tênis em cadeira de rodas e o beach tennis. Realizar um evento internacional desse porte em São Paulo é motivo de orgulho e reforça nosso compromisso com a inclusão e a valorização dos atletas. Este será, sem dúvida, o primeiro de muitos torneios da modalidade em nosso estado", destacou Gaino.