Em início no Corinthians, Dorival Júnior soma 76% de aproveitamento; veja raio-x

Além da classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, Dorival Júnior comemorou, na última quarta-feira, sua quinta vitória no comando técnico do Corinthians. O Timão bateu o Novorizontino por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto.

Com a vitória, o comandante alcançou 76% de aproveitamento em seu início pelo Alvinegro Paulista. Além dos cinco triunfos, a equipe corintiana também acumulou um empate e uma derrota com Dorival.

De acordo com o Sofascore, o Corinthians conquistou bons números ofensivos no período. Em sete jogos disputados, o Timão balançou as redes dez vezes e criou 15 grandes chances.

Dorival sofreu com problemas defensivos e viu o Corinthians ser vazado cinco vezes em três jogos seguidos. No entanto, o treinador parece ter arrumado os defeitos na zaga. Isso porque o time não sofreu gols nas últimas três partidas, que terminaram com vitória por 1 a 0.

Dorival Júnior no comando do @Corinthians: ?? 7 jogos

? 5V - 1E - 1D (!)

? 76.2% aproveitamento

?? 10 gols

? 5 gols sofridos (!)

? 15 grandes chances

? 4 jogos sem sofrer gol (!)

?? 9.3 finalizações sofridas /j (!)

Resultados de Dorival

O ex-técnico da Seleção Brasileira iniciou sua caminhada no Timão com vitórias sobre Novorizontino, por 1 a 0, e Internacional, por 4 a 2. Em seguida, no entanto, o time acumulou dois tropeços: empate em 1 a 1 com o América de Cali e derrota por 2 a 1 para o Mirassol.

Depois, Dorival conquistou importantes vitórias contra Racing-URU e Santos, além da classificação na Copa do Brasil, e fez o Corinthians emplacar três triunfos seguidos pela quarta vez na temporada.

O treinador mira manter a sequência vitoriosa no próximo sábado, quando o Corinthians visita o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O duelo, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 21h (de Brasília).