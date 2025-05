Eduardo destaca competição saudável no Cruzeiro após classificação na Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, em confronto válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro visitou o Vila Nova no Serra Dourada, venceu por 3 a 0 (5 a 0 no agregado) e garantiu sua classificação à próxima fase. Autor dos dois primeiros gols do Cabuloso, Eduardo destacou o bom momento e competição saudável vivida pelo elenco da equipe mineira.

"Tivemos um primeiro tempo difícil, onde o Vila atacou bastante e precisava do resultado, mas a gente voltou focado no segundo tempo, conseguimos fazer os gols e saímos com a classificação, que é o mais importante", declarou ao Premiere.

? Fim de jogo E O CRUZEIRO ESTÁ ???????????? NA COPA DO BRASIL!!! ??

?? Eduardo, duas vezes, e Jonathan marcaram os gols!! ? #VILxCRU | 0-3 | #ReiDeCopas pic.twitter.com/dI9Jm9YX17 ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) May 22, 2025

"Eu tento dar sempre o melhor em todos os jogos. Acho que todos no Cruzeiro estão vivendo um bom momento, então é trabalhar, respeitando sempre o companheiro que também está brigando pela posição, e estar sempre pronto para quando o professor precisar", completou.

Com o triunfo, o Cruzeiro se classificou para as oitavas de final e agora aguarda sorteio para descobrir qual será seu próximo adversário na competição.

O Cruzeiro volta aos gramados no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), quando visita o Fortaleza, no Castelão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.