É sempre 'arroz com feijão'? Dorival esquece zona de conforto e faz testes

O técnico Dorival Júnior começa a deixar o lema "arroz com feijão" de lado para abraçar um modelo mais arrojado à frente do Corinthians, realizando testes frequentes.

O que aconteceu

Em sete partidas à frente do Timão, Dorival não repetiu escalações e abusou das improvisações. Na lateral direita, por exemplo, o zagueiro Félix Torres engatou a segunda partida na posição, na ausência de Matheuzinho — mesmo que o técnico tenha Léo Maná no banco de reservas, jogador que ele mesmo já elogiou bastante.

Os testes também foram feitos do meio para frente, com André Carrillo e Igor Coronado jogando quase como "pontas". Enquanto o Carrillo abriu o jogo pela direita contra o Novorizontino, Coronado fez uma função semelhante pela esquerda, ambos meio-campistas de origem e fora de sua zona de conforto tática.

Se eu tivesse um jogador com características que atuassem por fora, teria o Carrillo mais presente pelo meio — ainda que ele tenha toda liberdade. Existe uma troca frequente entre laterais, meias e atacantes dos lados. A mobilidade é importante. Em determinados momentos, ele precisará estar aberto para ganharmos amplitude.

Eles estão percebendo que o jogo de primeira é fundamental. Alguns dos nossos gols têm saído dessa forma: jogadas com trocas de passe, aproximação, tabelas, triangulações... como o gol de hoje, que foi um belo passe do Félix que encontrou com o Talles [Magno] em condições de, com um toque, colocar o Yuri [Alberto] em condições de projeção. Isso que nós queremos, por isso que eles têm liberdade.

Dorival Júnior, após vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0

Questionado sobre as várias mudanças — e a falta de um padrão tático até o momento —, Dorival continua batendo na tecla do "arroz com feijão". O treinador abraçou o lema ainda na época de Flamengo, afirmando que um estilo de jogo mais "pragmático", sem grandes extravagâncias e solidez defensiva, funciona melhor.

É um arroz com feijão, sempre. Nunca vou alterar minha forma de ser. Dorival Júnior

Os desfalques importantes do elenco também explicam as variações do treinador. No momento, Matheuzinho, Rodrigo Garro e Memphis Depay ainda se recuperam de lesões. No sábado, contra o Atlético-MG, o primeiro e o último da lista devem estar à disposição — o meia argentino ainda é incógnita.