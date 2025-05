Duelo de ranqueados! Vinicius Lok Dog enfrenta Kyler Phillips no UFC 318, em julho

Uma das maiores promessas da nova safra do MMA nacional, Vinicius Oliveira já sabe os detalhes de seu retorno ao octógono. Na última quarta-feira (21), através de seu site oficial (clique aqui), o Ultimate anunciou o combate entre 'Lok Dog' e Kyler Phillips. O confronto entre os dois atletas ranqueados na categoria dos pesos-galos (61 kg) reforça o card do UFC 318, programado para o dia 19 de julho, em Nova Orleans (EUA).

Invicto na liga presidida por Dana White com três vitórias, Lok Dog trilhou seu caminho até o ranking, onde ocupa a 15ª posição. Escalado diante do 12º colocado, o striker gaúcho pode avançar ainda mais na categoria e se aproximar do top 10, de olho no pelotão de elite. Enquanto Vinicius chega embalado por três triunfos no UFC, seu rival vem de tropeço na última rodada. 'Matrix', como é conhecido, acabou superado por Rob Font em outubro de 2024 - desfecho que também interrompeu um trio de resultados positivos do americano.

Brasileiras no show

Lok Dog não será o único representante do 'Esquadrão Brasileiro' em ação no UFC 318. Entre as mulheres, um duelo 100% verde-amarelo também chama atenção no card: Amanda Ribas vs Tabatha Ricci, na divisão dos palhas (52 kg). Já nos pesos-moscas (57 kg) será a vez de Nicolle Caliari medir forças contra a americana Carli Judice, em busca de seu primeiro triunfo no octógono mais famoso do mundo.

Luta principal

Outro combate já confirmado para o card do UFC 318 envolve a disputa pelo cinturão 'BMF' (lutador 'mais durão') da liga. Atual detentor do título, o havaiano Max Holloway vai colocar seu posto em jogo contra o dono da casa Dustin Poirier, que deve fazer sua luta de despedida do esporte no dia 19 de julho.

